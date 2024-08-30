У Румунії жінка підпирала двері шматком бурштину за мільйон євро

Величезний шматок рідкісного чорного бурштину важить майже 3,5 кг. Але літня румунка думала, що це просто камінь.

Related video

Румунія входить до числа країн світу, що мають величезні родовища бурштину. А повіт Бузеу є одним із районів, де цей напівдорогоцінний камінь трапляється частенько. Зазвичай тут видобувають особливий, чорний бурштин, який також називають "бурштин Бузеу", або "камінь Бузеу". Але старенька із селища Колци не знала, що знайшла цінний бурштин, а не просто зручний валун, яким можна підпирати двері. Вартість "підпірки" — понад мільйон євро, а вік — до 70 мільйонів років. Про це пише Stirile.

Самородок чорного бурштину в музеї Фото: Facebook Muzeul de Chihlimbar

Літня дама знайшла валун вагою близько 3,5 кг кілька десятиліть тому. Вона не знала, що двері підпирає такий скарб. Не знали про це і злодії, які одного разу увірвалися в її будинок. Вони вкрали прикраси, але не бурштин біля дверей. Натомість злодій об нього спіткнувся, через що на валуні з'явився скол. У підсумку про його цінність дізналися тільки спадкоємці жінки після її смерті. Вони продали бурштин, який тепер став власністю держави і прикрашає музей бурштину в Бузеу.

Каменю від 40 до 70 мільйонів років і він є найбільшим у світі самородком чорного бурштину.

Зазначається, що в Бузеу, крім чорного бурштину, видобувають також золотистий і червоний, який ще називають "вишневим бурштином". У деяких шматках бурштину є цінні вкраплення викопних решток павукоподібних, ракоподібних, багатоніжок, рептилій, пір'я птахів, шерсті тварин. На території, що охороняється, розташований колишній бурштиновий рудник Strâmba, відомий як один із найпродуктивніших.

Кольє з чорного румунського бурштину Фото: Facebook Muzeul de Chihlimbar

А чорний бурштин із Румунії настільки відрізняється від інших, що навіть отримав від геолога Оскара Хелма назву "румуніт", щоб відрізняти його від решти видів. Жителі району комуни Колци вірять, що шматочки бурштину, які вони знаходять у своїх горах, приносять удачу, і зберігають їх у своїх домівках.

Нагадаємо, нещодавно канадська гірничодобувна компанія Lucara Diamond Corp заявила, що в шахті Карове в Ботсвані викопала алмаз вагою 2 492 карати. Величезний камінь насилу вміщається на долоні.