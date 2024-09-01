В Румынии женщина годами подпирала двери куском янтаря за миллион евро (фото)

О ценности самородка никто бы так и не узнал, если бы не воры, которые споткнулись о него, когда ворвались в дом пенсионерки.

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Пенсионерка из поселка Колци, что в Румынии, несколько десятилетий назад принесла домой глыбу весом около 3,5 кг. Все это время женщина использовала ее для подпирания дверей и даже не догадывалась о реальной стоимости находки. Об этом пишет издание Stirile.

Отмечается, что черный янтарь (полудрагоценный камень) довольно часто встречается в этом румынском регионе. Его рыночная стоимость — более миллиона евро, а возраст — около 70 миллионов лет.

О ценности самородка никто бы так и не узнал, если бы не воры, которые однажды ворвались в дом пенсионерки и украли ее украшения. Когда они убегали, то споткнулись о камень возле двери, из-за чего на нем появился скол.

Черный янтарь Фото: Muzeul Județean Buzău

Злоумышленники позже продали янтарь, который в 1991 году стал собственностью государства и пополнил коллекцию музей в Бузеу. После того, как самородок попал в распоряжение властей, лабораторный анализ подтвердил его подлинность. Кроме того, заключение согласовали и специалисты из Краковского исторического музея, где есть отдельный отдел, посвященный изучению этого камня.

"Черный янтарь из Румынии настолько отличается от других, что даже получил от геолога Оскара Хелма название "румунит", чтобы отличать его от других видов. Жители района коммуны Колци верят, что кусочки янтаря, которые они находят в своих горах, приносят удачу, и хранят их в своих домах", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Фокус писал, что Дешрадж Адиваси и его жена нашли алмаз весом 6,65 карата на арендованной земле в районе Панна (штат Мадхья-Прадеш, Индия) и сдали его на хранение в местный ювелирный магазин. Супруги целенаправленно охотились на ценный камень последние несколько дней и их усилия окупились. Находку выставят на аукцион.

Также стало известно, что в кошельке мужчины нашли загадочную редкую монету, о которой он не знал. Пользователи соцсетей решили помочь парню выяснить ее происхождение. Фотографией поделился пользователь с ником Western-Equivalent44 на популярном форуме Reddit.