В Румунії жінка роками підпирала двері шматком бурштину за мільйон євро (фото)

Про цінність самородка ніхто б так і не дізнався, якби не злодії, які перечепились через нього, коли увірвалися в будинок пенсіонерки.

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Пенсіонерка з селища Колци, що в Румунії, кілька десятиліть тому принесла додому брилу вагою близько 3,5 кг. Весь цей час жінка використовувала її для підпирання дверей й навіть не здогадувалась про реальну вартість знахідки. Про це пише видання Stirile.

Зазначається, що чорний бурштин (напівдорогоцінний камінь) доволі часто трапляється в цьому румунському регіоні. Його ринкова вартість — понад мільйон євро, а вік — близько 70 мільйонів років.

Про цінність самородка ніхто б так і не дізнався, якби не злодії, які одного дня увірвалися в будинок пенсіонерки й вкрали її прикраси. Коли вони втікали, то спіткнувся об камінь біля дверей, через що на ньому з’явився скол.

Чорний бурштин Фото: Muzeul Județean Buzău

Зловмисники пізніше продали бурштин, який в 1991 році став власністю держави й поповнив колекцію музей в Бузеу. Після того, як самородок потрапив у розпорядження влади, лабораторний аналіз підтвердив його автентичність. Крім того, висновок погодили й фахівці з Краківського історичного музею, де є окремий відділ, присвячений вивченню цього каміння.

"Чорний бурштин із Румунії настільки відрізняється від інших, що навіть отримав від геолога Оскара Хелма назву "румуніт", щоб відрізняти його від інших видів. Жителі району комуни Колци вірять, що шматочки бурштину, які вони знаходять у своїх горах, приносять удачу, і зберігають їх у своїх домівках", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Дешрадж Адівасі та його дружина знайшли алмаз вагою 6,65 карата на орендованій землі в районі Панна (штат Мадх'я-Прадеш, Індія) і здали його на зберігання в місцевий ювелірний магазин. Подружжя цілеспрямовано полювало на цінне каміння останні кілька днів і їхні зусилля окупилися. Знахідку виставлять на аукціон.

Також стало відомо, що в гаманці чоловіка знайшли загадкову рідкісну монету, про яку він не знав. Користувачі соцмереж вирішили допомогти хлопцеві з'ясувати її походження. Фотографією поділився користувач із ніком Western-Equivalent44 на популярному форумі Reddit.