Начал извергаться прямо перед ними: туристы едва не погибли на склоне вулкана Дуконо

Около десятка альпинистов поднялись к самому кратеру, когда Дуконо "приветствовал" их, выбросив столб пепла.

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Потрясающие кадры снял правительственный беспилотник в Индонезии во время извержения вулкана Дуконо. Группа туристов из 11 человек поднялась к самому кратеру, когда вулкан начал извергаться. Туристам пришлось в панике спасаться бегством. Сообщается, что все они выжили. Об этом пишет NY post.

На видео видно, как туристы, крохотные на фоне огромного кратера вулкана Дуконо, копошаться на склоне, пытаясь укрыться от гигантского облака газа и пепла, которое приближается к ним с ошеломляющей скоростью.

Туристы чудом спаслись от извержения

Они быстро начинают спускаться по крутому склону, спасая свои жизни. Сообщается, что все туристы выжили.

Как выяснилось, группа туристов проигнорировала запрет на въезд в особо опасную зону на горном малонаселенном острове Хальмахера.

Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Индонезии предупредило людей не подниматься на вулкан Дуконо, который непрерывно извергается с 1930-х годов из-за возросшей вулканической активности.

"Населению не рекомендуется подниматься на гору Дуконо или даже находиться рядом, поскольку в настоящее время вулканическая активность все еще высока", — сказал Прайатин Хади Виджая, глава Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф, а затем добавил, что власти запретили людям приближаться к кратеру на расстояние около 4 километров.

Индонезия, расположенная вдоль "Огненного кольца" Тихого океана, является очагом вулканической активности и насчитывает около 120 действующих вулканов.

Напомним, в июле мощный взрыв гейзера в знаменитом Йеллоустонском парке едва не убил любопытных туристов.