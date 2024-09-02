Почав вивергатися просто перед ними: туристи ледь не загинули на схилі вулкана Дуконо

Близько десятка альпіністів піднялися до самого кратера, коли Дуконо "привітав" їх, викинувши стовп попелу.

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Приголомшливі кадри зняв урядовий безпілотник в Індонезії під час виверження вулкана Дуконо. Група туристів з 11 осіб піднялася до самого кратера, коли вулкан почав вивергатися. Туристам довелося в паніці рятуватися втечею. Повідомляється, що всі вони вижили. Про це пише NY post.

На відео видно, як туристи, крихітні на тлі величезного кратера вулкана Дуконо, копошаться на схилі, намагаючись сховатися від гігантської хмари газу і попелу, яка наближається до них із приголомшливою швидкістю.

Туристи дивом врятувалися від виверження

Вони швидко починають спускатися крутим схилом, рятуючи свої життя. Повідомляють, що всі туристи вижили.

Як з'ясувалося, група туристів проігнорувала заборону на в'їзд в особливо небезпечну зону на гірському малонаселеному острові Хальмахера.

Національне агентство з надзвичайних ситуацій Індонезії попередило людей не підніматися на вулкан Дуконо, який безперервно вивергається з 1930-х років через зростання вулканічної активності.

"Населенню не рекомендується підніматися на гору Дуконо або навіть перебувати поруч, оскільки наразі вулканічна активність усе ще висока", — сказав Праятін Хаді Віджая, голова Центру вулканології та пом'якшення наслідків геологічних катастроф, а потім додав, що влада заборонила людям наближатися до кратера на відстань близько 4 кілометрів.

Індонезія, розташована вздовж "Вогняного кільця" Тихого океану, є осередком вулканічної активності і налічує близько 120 діючих вулканів.

Нагадаємо, у липні потужний вибух гейзера в знаменитому Єллоустонському парку ледь не вбив цікавих туристів.