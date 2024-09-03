"Ворота в ад" в России увеличились втрое за последние 30 лет (фото)

Кратер длиной 1 км и глубиной более 100 метров расширяется быстрее, чем ожидалось, из-за изменения климата. Дыру теперь видно из космоса.

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В российской Сибири огромная дыра — кратер "Батагайка", который окрестили "Воротами в ад", за последние 30 лет увеличилась в размере в три раза. Об этом пишет Daily Mail.

Яма длиной 1 км и глубиной более 100 метров расширяется быстрее, чем ожидалось, из-за изменения климата. Дыру теперь видно из космоса.

Земля на этом месте была навсегда замерзла во время четвертичного ледникового периода 2,58 миллиона лет назад. "Батагайку" впервые заметили местные жители в Якутии, Россия, которые утверждали, что слышали оттуда ужасные звуки.

Когда в 1960-х годах лес на этом месте вырубили, солнечный свет достиг земли и начал ее нагревать. Лед продолжает таять, из-за чего некоторые ученые считают, что так называемые "ворота" могут поглотить большую часть земли и, возможно, создать опасность для соседних деревень, поскольку все больше территории вокруг него начнет таять.

С 1991 года кратер увеличился втрое. Согласно исследованию 2016 года за десятилетний период размер кратера увеличивался в среднем на 10-15 метров в год.

По данным на июнь 2024 года, кратер в среднем увеличивается на 1 млн м3 в год. При этом 2/3 от этого объема растет из-за таяния льда. Причиной роста кратера является таяние вечной мерзлоты, что происходит из-за потепления.

Быстрое расширение кратера обнажает множество окаменелых материалов, включая древние леса, пыльцу и туши животных, таких как овцебык, мамонт и лошадь, а также других животных. В 2009 году здесь были найдены скелеты жеребенка возрастом 4 400 лет и останки детенышей бизона, которые хорошо сохранились.

Напомним, что ученые нашли свидетельства крупного магматического события, которое произошло примерно через 100 млн лет после формирования Луны. Причиной этого события мог стать удар, в результате которого образовался самый большой кратер в Солнечной системе.