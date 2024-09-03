"Ворота в пекло" у Росії збільшились втричі за останні 30 років (фото)

Кратер завдовжки 1 км і завглибшки понад 100 метрів розширюється швидше, ніж очікувалося, через зміну клімату. Діру тепер видно з космосу.

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У російському Сибіру величезна діра — кратер "Батагайка", який охрестили "Воротами в пекло", за останні 30 років збільшилася у розмірі в три рази. Про це пише Daily Mail.

Яма завдовжки 1 км і завглибшки понад 100 метрів розширюється швидше, ніж очікувалося, через зміну клімату. Діру тепер видно з космосу.

Земля на цьому місці була назавжди замерзла під час четвертинного льодовикового періоду 2,58 мільйона років тому. "Батагайку" вперше помітили місцеві жителі в Якутії, Росія, які стверджували, що чули звідти жахливі звуки.

Коли в 1960-х роках ліс на цьому місці вирубали, сонячне світло досягло землі й почало її нагрівати. Лід продовжує танути, через що деякі вчені вважають, що так звані "ворота" можуть поглинути більшу частину землі та, можливо, створити небезпеку для сусідніх сіл, оскільки все більше території навколо нього почне танути.

З 1991 року кратер збільшився втричі. Згідно з дослідженням 2016 року за десятирічний період розмір кратера збільшувався в середньому на 10-15 метрів на рік.

За даними на червень 2024 року, кратер в середньому збільшується на 1 млн м3 на рік. При цьому 2/3 від цього обсягу зростає через танення льоду. Причиною зростання кратера є танення вічної мерзлоти, що відбувається через потепління.

Швидке розширення кратера оголює безліч скам'янілих матеріалів, включаючи древні ліси, пилок та туші тварин, таких як вівцебик, мамонт та кінь, а також інших тварин. У 2009 році тут були знайдені кістяки лоша віком 4 400 років і останки дитинчат бізона, які добре збереглися.

Нагадаємо, що вчені знайшли свідоцтва великої магматичної події, яка відбулася приблизно через 100 млн років після формування Місяця. Причиною цієї події міг стати удар, унаслідок якого утворився найбільший кратер у Сонячній системі.