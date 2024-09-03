Без любви, работы и жилья: мужчина отказался от "всего", чтобы жить в палатке на берегу моря

Британец Сухино Мудхита вспоминает предыдущий опыт беспризорности как самый счастливый период в своей жизни и стремится повторить это снова.

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60-летний Сухино Мудхита из Фолкстона (графство Кент, Великобритания) хочет добровольно отказаться от всех благ цивилизации, чтобы обрести настоящее счастье. Мужчина после выхода на пенсию мечтает дожить свой век в палатке на берегу моря, пишет издание Daily Star.

"Мы думаем, что станем счастливыми, если найдем правильную машину, работу и партнера. Ищем счастье во внешнем мире, а оно приходит только изнутри. У меня также был материалистический взгляд на жизнь: работа, машина, парень, все это. Впрочем, когда начал жить в палатке, то понял, что все это только отвлекает меня от поиска настоящего счастья", — рассказывает Мудхита, который раньше работал сурдопереводчиком, но осложнения от хронической болезни почек положило этому конец.

Сухино после выхода на пенсию мечтает дожить свой век в палатке на берегу моря Фото: Cover Images

Британец вспоминает предыдущий опыт беспризорности как самый счастливый период в своей жизни и стремится повторить это снова.

"Я был абсолютно свободным, счастливым и жил в полном спокойствии. Хочу к этому вернуться и не думать постоянно о том, где взять деньги на аренду жилья, Wi-Fi, газ, электричество и другие платежи. Не хочу нести ответственность за определенные вещи", — признается Сухино.

По словам мужчины, в палатке он постоянно занимается самоисследованием, ведь впервые за много лет имеет свободное время. Вместе с тем, даже такой свободный образ жизни не лишен проблем.

"Если буду жить так постоянно, то нужно найти другую палатку, нежели та маленькая, которой пользовался раньше. В свое время из-за сырости и плесени я подхватил инфекцию и едва не умер", — признается британец.

Британец вспоминает опыт беспризорности как самый счастливый период в своей жизни Фото: Cover Images

Кроме того, после нескольких досадных случаев он научился постоянно контролировать работу электрических устройств, а также брать с собой на прогулку все ценные вещи.

"Когда жил в Блэкпуле, воры ограбили мою палатку. Забрали зарядные устройства для солнечных панелей и павербанков. Сначала я рассердился, но потом понял, что в этом нет смысла, поэтому начал смеяться и усвоил этот урок", — подытожил Мудхита.

Напомним, ранее Фокус писал, что 26-летняя Дестини Митчелл живет на заброшенной автобусной остановке на улице Бристоль-роуд в городе Селли-Оук (Бирмингем, Великобритания) со своим 31-летним парнем Райаном и 44-летней матерью.

А вот 33-летний бездомный Хаджер Аль-Али из Нидерландов заявил, что его жизнь полностью перевернулась с ног на голову после того, как добрые люди собрали для него 34 102 евро всего за один день.