Без кохання, роботи і житла: чоловік відмовився від "всього", щоб жити в наметі на березі моря

Британець Сухіно Мудхіта згадує попередній досвід безпритульності як найщасливіший період у своєму житті й прагне повторити це знову.

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60-річний Сухіно Мудхіта з Фолкстона (графство Кент, Велика Британія) хоче добровільно відмовитися від усіх благ цивілізації, щоб віднайти справжнє щастя. Чоловік після виходу на пенсію мріє дожити свій вік у наметі на березі моря, пише видання Daily Star.

"Ми думаємо, що станемо щасливими, якщо знайдемо правильну машину, роботу та партнера. Шукаємо щастя у зовнішньому світі, а воно приходить лише зсередини. У мене також був матеріалістичний погляд на життя: робота, машина, хлопець, усе це. Втім, коли почав жити у наметі, то зрозумів, що все це лише відволікає мене від пошуку справжнього щастя", — розповідає Мудхіта, який раніше працював сурдоперекладачем, але ускладнення від хронічної хвороби нирок поклало цьому край.

Сухіно після виходу на пенсію мріє дожити свій вік у наметі на березі моря Фото: Cover Images

Британець згадує попередній досвід безпритульності як найщасливіший період у своєму житті й прагне повторити це знову.

"Я був абсолютно вільним, щасливим й жив у цілковитому спокої. Хочу до цього повернутися й не думати постійно про те, де взяти гроші на оренду житла, Wi-Fi, газ, електрику та інші платежі. Не хочу нести відповідальність за певні речі", — зізнається Сухіно.

За словами чоловіка, у наметі він постійно займається самодослідженням, адже вперше за багато років має вільний час. Разом з тим, навіть такий вільний спосіб життя не позбавляє його проблем.

"Якщо житиму так постійно, то потрібно знайти кращий намет, ніж той маленький, яким користувався раніше. Свого часу через сирість та плісняву я підхопив інфекцію й ледь не помер", — зізнається британець.

Британець згадує досвід безпритульності як найщасливіший період у своєму житті Фото: Cover Images

Крім того, після кількох прикрих випадків він навчився постійно контролювати роботу електричних пристроїв, а також брати з собою на прогулянку всі цінні речі.

"Коли жив у Блекпулі, злодії пограбували мій намет. Забрали зарядні пристрої для сонячних панелей та павербанків. Спочатку я розсердився, але потім зрозумів, що у цьому немає сенсу, тож почав сміятися й засвоїв цей урок", — підсумував Мудхіта.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 26-річна Дестіні Мітчелл живе на занедбаній автобусній зупинці на вулиці Брістоль-роуд у місті Селлі-Оук (Бірмінгем, Велика Британія) зі своїм 31-річним хлопцем Раяном та 44-річною матір'ю.

А от 33-річний безпритульний Хаджер Аль-Алі з Нідерландів заявив, що його життя повністю перевернулося з ніг на голову після того, як добрі люди зібрали для нього 34 102 євро всього за один день.