Пассажир во время сильной турбулентности решил поменяться местами с пилотом (видео)

Турист обзывал капитана ничтожеством и пытался попасть в его кабину, чтобы взять управление лайнером в свои руки.

Related video

Дерзкий пассажир самолета Airbus A320 авиакомпании EasyJet, следовавшего из аэропорта Гатвик (Великобритания) в Грецию, хотел научить пилотов нормально управлять самолетом и пытался ворваться в их кабину на высоте 9000 метров. Об этом пишет издание The Sun.

Сообщается, что в ходе четырехчасового путешествия лайнер попал в зону турбулентности. Это раздражило одного из пассажиров на борту, который, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Турист обзывал капитана ничтожеством и пытался попасть в его кабину, чтобы взять управление в свои руки. Когда этот план реализовать не удалось, дебошир попытался открыть дверь аварийного выхода. Бортпроводники бросились останавливать его и после этого началась драка.

В конце концов, чуть менее чем через два часа после взлета капитан совершил экстренную посадку в аэропорту Мюнхена (Германия). Местные правоохранители поднялись на борт самолета и под аплодисменты всех присутствующих надели наручники на нарушителя общественного порядка.

"Слезай, неудачник!" — выкрикнул один из пассажиров.

"Мои 80-летние родители так испугались, потому что сидели за 2 кресла от него. Они до сих пор не могут прийти в себя", — написала другая женщина.

"Слава Богу, что все закончилось без жертв", — добавил еще один участник обсуждения.

Позже появилось официальное заявление от представителей авиакомпании EasyJet.

"Безопасность — это приоритет EasyJet. Наши экипажи обучены действовать быстро и правильно в любых ситуациях, чтобы гарантировать безопасность полета в любое время. Такие случаи случаются редко, но мы относимся к ним очень серьезно. Оскорблять и угрожать безопасности других пассажиров — неприемлемо", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Фокус писал, что неосторожность пилота авиакомпании British Airways привела к задержке на несколько часов авиарейса в Румынию в британском аэропорту Хитроу. Командир по ошибке активировал аварийный сигнал в самолете Airbus A320 за считанные секунды до взлета.

Кроме того, курьезный инцидент произошел с рейсом авиакомпании Virgin Atlantic по маршруту Нью-Йорк — Манчестер. За несколько минут до взлета напуганный пассажир заметил, что на крыле самолета нет нескольких винтов, и решил сообщить об этом экипажу. Рейс был отменен для проведения дополнительного технического осмотра, чтобы инженеры имели время для проверок.