Пасажир під час сильної турбулентності вирішив помінятись місцями з пілотом (відео)

Турист обзивав капітана нікчемою й намагався потрапити до його кабіни, щоб взяти управління лайнером у свої руки.

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Зухвалий пасажир літака Airbus A320 авіакомпанії EasyJet, що прямував з аеропорту Гатвік (Велика Британія) у Грецію, хотів навчити пілотів нормально керувати літаком й намагався вдертися до їхньої кабіни на висоті 9000 метрів. Про це пише видання The Sun.

Повідомляється, що у ході чотиригодинної подорожі лайнер потрапив у зону турбулентності. Це роздратувала одного з пасажирів на борту, який, за попередніми даними, перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Турист обзивав капітана нікчемою й намагався потрапити до його кабіни, щоб взяти управління у свої руки. Коли цей план реалізувати не вдалось, дебошир спробував відчинити двері аварійного виходу. Бортпровідники кинулися зупиняти його й після цього почалась бійка.

Зрештою, трохи менше ніж через дві години після зльоту капітан здійснив екстрену посадку в аеропорту Мюнхена (Німеччина). Місцеві правоохоронці піднялися на борт літака й під оплески всіх присутніх одягли наручники на порушника громадського порядку.

"Злізай, невдахо!" — викрикнув один з пасажирів.

"Мої 80-річні батьки так злякалися, бо сиділи за 2 крісла від нього. Вони досі не можуть отямитися", — написала інша жінка.

"Дякувати Богу, що все закінчилося без жертв", — додав ще один учасник обговорення.

Пізніше з’явилась офіційна заява від представників авіакомпанії EasyJet.

"Безпека — це пріоритет EasyJet. Наші екіпажі навчені діяти швидко та правильно в будь-яких ситуаціях, щоб гарантувати безпеку польоту в будь-який час. Такі випадки трапляються рідко, але ми ставимося до них дуже серйозно. Ображати та загрожувати безпеці інших пасажирів — неприйнятно", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що необережність пілота авіакомпанії British Airways призвела до затримки на кілька годин авіарейсу до Румунії в британському аеропорту Хітроу. Командир помилково активував аварійний сигнал в літаку Airbus A320 за лічені секунди до зльоту.

Крім того, курйозний інцидент стався із рейсом авіакомпанії Virgin Atlantic за маршрутом Нью-Йорк — Манчестер. За кілька хвилин до зльоту наляканий пасажир помітив, що на крилі літака немає кількох гвинтів, і вирішив повідомити про це екіпажу. Рейс було скасовано для проведення додаткового технічного огляду, щоб інженери мали час для перевірок.