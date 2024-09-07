Нашли разгадку леденящего душу преступления: отец и сын обнаружили таинственную видеокассету и пришли в ужас

Мужчины нашли кассету с кадрами поджога, который совершили местные преступники.

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Водитель и его сын нашли кассету на обочине дороги недалеко от Стоктона в Калифорнии. Они решили пойти и посмотреть кассету, не зная, что на ней. Но то, что они обнаружили, было шокирующими кадрами, которые заставили их передать кассету на телешоу Unsolved Mysteries. Об этом пишет издание Unilad.

Кассета была найдена завернутой в старую армейскую куртку, в которой также находились пестик и ступка, травы и модель человеческого черепа. В конце концов, видео сыграло важную роль в раскрытии тайны, которая творилась в этом районе в течение нескольких недель.

На кассетах были кадры серии пожаров, которые в течение нескольких недель устраивали некие люди, позже названные поджигателями Стоктона.

Жуткий, интенсивный шепот поджигателя, пожалуй, самая тревожная часть этих кадров.

Можно услышать, как он говорит: "Огонь уничтожит все, и сожгу твою душу, древний дух зла".

В другой части он говорит: "Вот чем я занимался на твоих недельных каникулах. Я сказал, что сделаю это! Я сказал, что сделаю это!"

В другой части он повторяет похожие слова: "Я же говорил, что сделаю это".

Но видео оказалось крахом для преступников, так как его трансляция на Unsolved Mysteries привела к тому, что люди стали писать письма с наводками.

В конечном итоге это привело к арестам 17-летнего и 19-летнего подростков, имена которых не были названы из-за их статуса несовершеннолетних на момент совершения преступлений.

Напомним, в июне Кению охватили протесты против повышения налогов. Полиция тогда применила против митингующих слезоточивый газ и оружие с боевыми патроны.