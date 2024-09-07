Знайшли розгадку злочину, від якого холоне душа: батько і син виявили таємничу відеокасету і жахнулися

Чоловіки знайшли касету з кадрами підпалу, який скоїли місцеві злочинці.

Related video

Водій і його син знайшли касету на узбіччі дороги недалеко від Стоктона в Каліфорнії. Вони вирішили піти і подивитися касету, не знаючи, що на ній. Але те, що вони виявили, було шокуючими кадрами, які змусили їх передати касету на телешоу Unsolved Mysteries. Про це пише видання Unilad.

Касета була знайдена загорнутою в стару армійську куртку, в якій також були товкач і ступка, трави і модель людського черепа. Зрештою, відео зіграло важливу роль у розкритті таємниці, яка коїлася в цьому районі протягом кількох тижнів.

На касетах були кадри серії пожеж, які протягом кількох тижнів влаштовували якісь люди, пізніше названі паліями Стоктона.

Моторошний, інтенсивний шепіт палія, мабуть, найтривожніша частина цих кадрів.

Можна почути, як він каже: "Вогонь знищить усе, і спалю твою душу, древній дух зла".

В іншій частині він каже: "Ось чим я займався на твоїх тижневих канікулах. Я сказав, що зроблю це! Я сказав, що зроблю це!"

В іншій частині він повторює схожі слова: "Я ж казав, що зроблю це".

Але відео виявилося крахом для злочинців, оскільки його трансляція на Unsolved Mysteries призвела до того, що люди стали писати листи з наводками.

Зрештою це призвело до арештів 17-річного і 19-річного підлітків, імена яких не було названо через їхній статус неповнолітніх на момент скоєння злочинів.

Нагадаємо, у червні Кенію охопили протести проти підвищення податків. Поліція тоді застосувала проти мітингувальників сльозогінний газ і зброю з бойовими патронами.