"Гладиаторские" бои и голод: как содержатся животные в любимом зоопарке Ким Чен Ына (фото)

По словам защитника Мэтта Коллиса, в зоопарке КНДР ужасные условия: тигры и медведи дерутся насмерть, а голодающие животные заперты в крошечных клетках.

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Эксперт из Международного фонда защиты животных Мэтт Коллис рассказал об ужасных условиях в центральном зоопарке Северной Кореи. В интервью The Sun он поделился, что многих питомцев заставляют участвовать в боях и запихивают в маленькие клетки, чтобы на них глазели.

Любимый пхеньянский зоопарк Ким Чен Ына в прошлом уже становился центром скандала после того, как в сети появились фотографии и видеозаписи, демонстрирующие крайнюю жестокость по отношению к животным. Мэтт проанализировал видео, снятое в северокорейском зоопарке в 1990-х годах, где животных, включая тигров, медведей, диких собак и сов, заставляют сражаться не на жизнь, а на смерть в одном вольере. Эксперт отметил, что голод и экстремальные последствия подобные "гладиаторским боям" могут иметь для животных плачевные последствия: "Сталкивать животных друг с другом, не оставляя им возможности убежать ради развлечения, жестоко и ненужно. Подобные ситуации ставят под угрозу их физическое и психологическое благополучие, а последствия могут быть фатальными".

Условия содержания животных в пхеньянском зоопарке Фото: Getty Images

Предполагается, что экс-лидер Северной Кореи Ким Чен Ир, умерший в 2011 году, санкционировал съемки и дал свое одобрение на их создание. Эксперт был поражен тем, что в "документальном фильме" пришлось участвовать смотрителям зоопарка, чтобы поместить разные виды животных в одни и те же клетки и заставить их терзать друг друга.

По информации журналистов, в 2016 году Ким Чен Ын распорядился провести многомиллионную реконструкцию своей разрушающейся инфраструктуры. Однако "перезагрузка" зоопарка ничего не дала животным, которые остались запертыми в крошечных бетонных загонах. Главной достопримечательностью зоопарка после реконструкции стала курящая шимпанзе по кличке Азалия. Животное очаровывало и развлекало посетителей, поджигая сигареты с помощью зажигалки. Ее также можно попросить дотронуться до своего носа, поклониться в знак благодарности и станцевать простой танец. Где сейчас находится шимпанзе, неизвестно.

Шимпанзе по кличке Азалия в пхеньянском зоопарке

Ранее, 18 августа, Фокус писал о том, что в зоопарке стажера случайно заперли в вольере с тремя хищниками.