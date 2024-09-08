"Гладіаторські" бої та голод: як утримують тварин в улюбленому зоопарку Кім Чен Ина (фото)

За словами захисника Метта Колліса, у зоопарку КНДР жахливі умови: тигри і ведмеді б'ються на смерть, а голодуючі тварини замкнені в крихітних клітках.

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Експерт із Міжнародного фонду захисту тварин Метт Колліс розповів про жахливі умови в центральному зоопарку Північної Кореї. В інтерв'ю The Sun він поділився, що багатьох вихованців змушують брати участь у боях і запихають у маленькі клітки, щоб на них витріщалися.

Улюблений пхеньянський зоопарк Кім Чен Ина в минулому вже ставав центром скандалу після того, як у мережі з'явилися фотографії та відеозаписи, що демонструють крайню жорстокість щодо тварин. Метт проаналізував відео, зняте в північнокорейському зоопарку в 1990-х роках, де тварин, включно з тиграми, ведмедями, дикими собаками і совами, змушують битися не на життя, а на смерть в одному вольєрі. Експерт зазначив, що голод і екстремальні наслідки, подібні до "гладіаторських боїв", можуть мати для тварин плачевні наслідки: "Зіштовхувати тварин одна з одною, не залишаючи їм можливості втекти заради розваги, жорстоко і непотрібно. Подібні ситуації ставлять під загрозу їхнє фізичне і психологічне благополуччя, а наслідки можуть бути фатальними".

Умови утримання тварин у пхеньянському зоопарку Фото: Getty Images

Передбачається, що екс-лідер Північної Кореї Кім Чен Ір, який помер у 2011 році, санкціонував зйомки і дав своє схвалення на їх створення. Експерт був вражений тим, що в "документальному фільмі" довелося брати участь доглядачам зоопарку, щоб помістити різні види тварин в одні й ті самі клітини і змусити їх мучити один одного.

За інформацією журналістів, у 2016 році Кім Чен Ин розпорядився провести багатомільйонну реконструкцію своєї інфраструктури, що руйнується. Однак "перезавантаження" зоопарку нічого не дало тваринам, які залишилися замкненими в крихітних бетонних загонах. Головною визначною пам'яткою зоопарку після реконструкції стала шимпанзе на прізвисько Азалія, яка палить. Тварина зачаровувала і розважала відвідувачів, підпалюючи сигарети за допомогою запальнички. Її також можна попросити доторкнутися до свого носа, вклонитися на знак подяки і станцювати простий танець. Де зараз перебуває шимпанзе, невідомо.

Шимпанзе на прізвисько Азалія в пхеньянському зоопарку

Раніше, 18 серпня, Фокус писав про те, що в зоопарку стажиста випадково замкнули у вольєрі з трьома хижаками.