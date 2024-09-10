Женщина нашла на секонд-хенде шкатулку с сюрпризом: что было внутри (фото)

Блогерша Франческа Рамсден рассказала в социальных сетях, что оставит удивительное "сокровище" себе на память.

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Франческа Рамсден, которая называет себя "охотницей за дешевизной", приобрела за 5 фунтов стерлингов (около 270 грн) розовую бархатную шкатулку с удивительным сюрпризом внутри. Открыв коробочку, женщина сначала не могла поверить собственным глазам. О своей находке она рассказала на странице в TikTok.

По словам Франчески, идея приобрести ящик со случайными вещами пришла к ней спонтанно. Как выяснилось, ее риск был вполне оправданным, ведь среди хлама там хранились драгоценности, стоящие сотен фунтов стерлингов.

В частности, охотница за сокровищами наткнулась на браслет с цветком, сломанную брошь, ожерелье с потускневшим кулоном в виде сердца, а также два кольца — одно из которых якобы "инкрустировано бриллиантами".

В следующем видео Франческа обратилась к своим подписчикам, которые все это время отчаянно пытались выяснить, сколько на самом деле стоят эти ювелирные украшения.

"Мне сказали, что это не бриллианты, а топаз с золотом в девять карат. Так что, если вы хотите его купить, то это стоит около 200 фунтов стерлингов (10,7 тыс. грн)", — объяснила охотница за сокровищами.

Многие пользователи сети, которые были поражены от увиденного, начали обсуждать находку в разделе комментариев.

"Все равно получить 200 фунтов за шкатулку стоимостью 5 фунтов — это невероятно!";

"Отличное кольцо!";

"Чудесное украшение! Действительно красивый топаз! Надеюсь, ты оставишь его себе";

"В большинстве шкатулок, которые я находила в благотворительных магазинах, хранились чьи-то старые салфетки с жевательной резинкой".

Позже Франческа подтвердила, что оставит кольцо себе на память.

Напомним, ранее Фокус писал, что британка Кей Уокер вышла из секонд-хенда "Emmaus Mossley" в Большом Манчестере в приподнятом настроении, ведь приобрела по очень выгодной цене (около 1 доллара) красивый пиджак. Впрочем, женщина даже не подозревала, что настоящий "сюрприз" ждет ее в кармане.

Кроме того, мы рассказывали о блогере, который занимается поиском уникальных вещей. Парень рассказал о дизайнерском аксессуаре стоимостью несколько тысяч американских долларов, который ему удалось приобрести за копейки на секонд-хенде сети Goodwill Outlets.