Жінка знайшла на секонд-хенді скриньку з сюрпризом: що було всередині (фото)

Блогерка Франческа Рамсден розповіла у соціальних мережах, що залишить дивовижний "скарб" собі на пам’ять.

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Франческа Рамсден, яка називає себе "мисливицею за дешевизною", придбала за 5 фунтів стерлінгів (близько 270 грн) рожеву оксамитову скриньку з дивовижним сюрпризом всередині. Відкривши коробочку, жінка спершу не могла повірити власним очам. Про свою знахідку вона розповіла на сторінці у TikTok.

За словами Франчески, ідея придбати скриньку з випадковими речами прийшла до неї спонтанно. Як з’ясувалося, її ризик був цілком виправданим, адже серед мотлоху там зберігались коштовності, що вартують сотень фунтів стерлінгів.

Зокрема, мисливиця за скарбами натрапила на браслет з квіткою, зламану брошку, намисто з потьмянілим кулоном у вигляді серця, а також дві каблучки — одна з яких начебто "інкрустована діамантами".

У наступному відео Франческа звернулася до своїх підписників, які весь цей час відчайдушно намагалися з'ясувати, скільки насправді коштують ці ювелірні прикраси.

"Мені сказали, що це не діаманти, а топаз із золотом в дев'ять каратів. Отже, якщо ви хочете його купити, то це коштуватиме близько 200 фунтів стерлінгів (близько 10,7 тис. грн)", — пояснила мисливиця за скарбами.

Чимало користувачів мережі, які були вражені від побаченого, почали обговорювати знахідку в розділі коментарів.

"Все одно отримати 200 фунтів за скриньку вартістю 5 фунтів — це неймовірно!";

"Чудова каблучка!";

"Красива прикраса! Дійсно гарний топаз! Сподіваюся, ти залишиш його собі";

"У більшості скринь, які я знаходила в благодійних крамницях, зберігались чиїсь старі серветки з жувальною гумкою".

Пізніше Франческа підтвердила, що залишить каблучку собі на пам’ять.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що британка Кей Вокер вийшла з секонд-хенду "Emmaus Mossley" у Великому Манчестері у піднесеному настрої, адже придбала за дуже вигідною ціною (близько 1 долара) красивий піджак. Втім, жінка навіть не підозрювала, що справжній "сюрприз" чекає на неї в кишені.

Крім того, ми розповідали про блогера, який займається пошуком унікальних речей. Хлопець розповів про дизайнерський аксесуар вартістю кілька тисяч американських доларів, який йому вдалось придбати за копійки на секонд-хенді мережі Goodwill Outlets.