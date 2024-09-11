"Изменил мир": мужчина уронил чипсы в пещере, в которую запрещено проносить еду (фото)

По мнению сотрудников заповедника, потерянные снеки, размягченные влажностью пещеры, создали идеальную среду для жизни микроорганизмов и грибков.

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Обычная вода — единственное, что разрешено употреблять посетителям огромной пещеры в Национальном парке Карлсбадские пещеры в штате Нью-Мексико (США). Один из недавних посетителей парка, уронивший пакет, полный чипсов, оказал "огромное влияние" на экосистему заповедника. Об этом пишет CNN.

"В масштабах человеческой перспективы пакет с закусками может показаться пустяком, но для жизни в пещеры он может изменить мир", — говорится в сообщении парка о мусоре.

По мнению сотрудников заповедника, переработанная кукуруза, размягченная влажностью пещеры, создала идеальную среду для жизни микроорганизмов и грибков. Пещерные сверчки, клещи, пауки и мухи вскоре организовали временную пищевую паутину, распространяя питательные вещества.

"Плесени распространяются по близлежащим поверхностям, плодятся, умирают и воняют. И цикл продолжается", — говорится в заявлении.

Потерянные снеки, размягченные влажностью пещеры, создали идеальную среду для жизни микроорганизмов и грибков Фото: CNN

По словам представителей парка, рейнджеры потратили 20 минут на тщательное удаление плесени и постороннего мусора с поверхностей внутри пещеры.

"Большое или малое влияние оказываем мы все, куда бы мы ни пошли. Давайте оставим мир лучше, чем мы его нашли", — призывают посетителей парка.

На сайте парка говорится, что еда и питье, кроме простой воды, привлекают в пещеру животных.

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