Мучил часами и устроил шоу: мужчина отомстил подростку за хулиганство в самолете

Пассажир самолета заблокировал невежливого подростка и "пытал" его, не выпуская в туалет. Когда рейс закончился, он удовлетворенно наблюдал, как тот едва двигался, таща за собой тяжелые чемоданы.

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Мужчина решил наказать подростка, который мешал ему во время длительного перелета. Сначала он терпел поведение невежливого парня, а потом получил шанс отомстить, когда тот пересел на место рядом. Об истории мести рассказали на портале Mirror.

Журналисты нашли дискуссию в сети Reddit, которая развернулась вокруг рассказа пользователя с ником SalineCube99. В начале сентября мужчина опубликовал историю о том, как он отомстил подростку, который мешал ему во время перелета. Свидетелем этой мести был отец ребенка и он, похоже, поддержал такие действия.

Мужчина сразу объяснил, что его рассказ — о "мелочной мести надоедливому пассажиру дальнего рейса". По его словам, в самолете перед ним сидел подросток в возрасте 15-16 лет, который путешествовал вместе с отцом. С первых минут полета он начал толкать ногой кресло впереди, слушал громкую музыку, потом состоялась громкая ссора. Все это время пассажир молча сидел и терпел безобразие, потому что надеялся, что оно как-то само закончится. В какой-то момент отец заставил сына пересесть на другое место и устроил его именно рядом с рассказчиком. Тогда он и решил отомстить.

Как выяснилось, подросток устроился у окна и был заблокирован соседом. Тот сразу укрылся пледом и начал делать вид, что спит. Когда юноша попытался выйти в уборную, то не смог, потому что путь был перекрыт, а отец запретил беспокоить пассажира. Несколько часов автор сообщения "спал", наблюдая, как парень страдает.

"Он скулит, но садится, видимо, жалея, что выпил всю ту "горную росу". Следующий час я слышал, как он извивается", — написал автор.

Самолет приблизился к аэропорту и начал готовиться к посадке, мужчина "проснулся", но ходить по салону уже не позволяли. В тот момент начался следующий этап мести: он начал лить воду, чтобы усугубить страдания подростка, который не мог пойти в уборную.

"У меня есть пластиковый стакан и бутылка воды, я медленно выливаю воду перед ним, показывая это настоящее шоу, и выпиваю довольно громко напиток", — продолжил свою месть мужчина.

Когда же самолет приземлился, страдания не закончились: сначала пассажир долгое время общался с отцом, не поднимаясь с кресла, а потом радостно наблюдал длинную очередь на пункте контроля.

"Когда мы наконец добрались до терминала, он нес ручную кладь и неуклюже ходил", — подытожил SalineCube99.

Люди, которые прочитали историю о "мелочной мести", поделились собственным опытом страданий от раздражающих соседей. Один комментатор вспомнил, как облился горячим кофе, когда пассажир впереди толкал кресло. Другая — о том, что не могла вязать всю дорогу, потому что ей мешали.

Отметим, ранее Фокус рассказывал о приключениях пассажиров самолетов. Одно из таких происшествий произошло на борту Boeing 737, когда он был на высоте 10 км. Пассажиров вдруг решил зажечь сигарету и громко возмутился, когда его останавливали стюарды. После этого началась потасовка, и один из свидетелей получил удар кулаком в лицо.

Напоминаем, на портале Daily Star опубликовали историю пассажирки самолета 14 часов мстила соседней паре в самолете, которые заняли ее место.