Мучив годинами і влаштував шоу: чоловік помстився підлітку за хуліганство в літаку

Пасажир літака заблокував нечемного підлітка і "катував" його, не випускаючи до вбиральні. Коли рейс закінчився, він вдоволено спостерігав, як той ледь рухався, тягнучи за собою важкі валізи.

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Чоловік вирішив покарати підлітка, який заважав йому під час тривалого перельоту. Спершу він терпів поведінку нечемного хлопця, а потім отримав шанс помститись, коли той пересів на місце поруч. Про історію помсти розповіли на порталі Mirror.

Журналісти відшукали дискусію у мережі Reddit, яка розгорнулась навколо розповіді користувача з ніком SalineCube99. На початку вересня чоловік опублікував історію про те, як він помстився підлітку, який заважав йому під час перельоту. Свідком цієї помсти був батько дитини і він, схоже, підтримав такі дії.

Чоловік відразу пояснив, що його розповідь — про "дріб'язкову помсту набридливому пасажиру далекого рейсу". З його слів, у літаку перед ним сидів підліток віком 15-16 років, який подорожував разом з батьком. З перших хвилин польоту він почав штурхати ногою крісло попереду, слухав гучну музику, потім відбулась гучна сварка з батьком. Весь цей час пасажир мовчки сидів і терпів це неподобство, бо сподівався, що воно якось саме закінчиться. У якийсь момент батько примусив сина пересісти на інше місце і влаштував його саме поруч з оповідачем. Тоді він і вирішив помститись.

Як з'ясувалось, підліток влаштувався біля вікна і був заблокованим сусідом. Той відразу вкрився пледом і почав удавати, що спить. Коли юнак спробував вийти у вбиральню, то не зміг, бо шлях було перекрито, а батько заборонив турбувати пасажира. Кілька годин автор допису "спав", спостерігаючи, як хлопець страждає.

"Він скиглить, але сідає, мабуть, шкодуючи, що випив усю ту "гірську росу". Наступної години я чув, як він звивається", — написав автор.

Літак наблизився до аеропорту і почав готуватись до посадки, чоловік "прокинувся", але ходити по салону вже не дозволяли. У той момент почався наступний етап помсти: він почав лити воду, щоб погіршити страждання підлітка, який не міг піти у вбиральню.

"Я маю пластикову склянку та пляшку води, я повільно виливаю воду перед ним, показуючи це справжнє шоу, і випиваю досить гучно напій", — продовжив свою помсту чоловік.

Коли ж літак приземлився, страждання не завершились: спершу пасажир тривалий час спілкувався з батьком, не піднімаючись з крісла, а потім втішено спостерігав довгу чергу на пункті контролю.

"Коли ми нарешті дісталися до термінала, він ніс ручну поклажу і незграбно ходив", — підсумував SalineCube99.

Люди, які прочитали історію про "дріб'язкову помсту", поділились власним досвідом страждань від дратуючих сусідів. Один коментатор згадав, як облився гарячою кавою, коли людина попереду штурхала крісло. Інша — про те, що не могла в'язати всю дорогу, бо їй заважали.

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про пригоди пасажирів літаків. Одна з таких пригод сталась на борту Boeing 737, коли він був на висоті 10 км. Пасажирів раптом вирішив запалити цигарку і гучно обурився, коли його спиняли стюарди. Після цього почалась штурханина, і один зі свідків отримав удар кулаком в обличчя.

Нагадуємо, на порталі Daily Star опублікували історію пасажирки літака 14 годин мстилась сусідній парі в літаку, які зайняли її місце.