Мужчина прожил в океане 438 дней без еды и воды: теперь все интересуются, где тело его напарника

Обстоятельства выживания Хосе заинтересовали многих, именно поэтому было проведено психологическое обследование, а также осуществлена проверка на детекторе лжи.

Related video

Рыбак Хосе Сальвадор Альваренга вместе со своим 22-летним напарником Эзекиелем Кордобой отправились из Мексики охотиться на акул, но мотор их лодки вышел из строя. Таким образом мужчины оказались на мели посреди Тихого океана, а затем попали в шторм. Одному из них чудом удалось выжить, а вот тело другого так и не нашли. Подробнее об этом случае, произошедшем в декабре 2012 года, написало издание Daily Star.

Альваренга стал мировой сенсацией в январе 2014 года. Рыбака, пропавшего без вести 438 дней назад, нашли на атолле Эбон (Маршалловы острова) — отдаленном архипелаге посреди Тихого океана.

Рыбака, пропавшего без вести 438 дней назад, нашли на атолле Эбон Фото: CNN

Обстоятельства его выживания заинтересовали многих, именно поэтому было проведено психологическое обследование, а также осуществлена проверка на детекторе лжи в американской юридической фирме.

"Мы выслушали историю Альваренги и пришли к выводу, что она на 100% реальна", — отметил Джеффри Масонек, глава юридической фирмы Masonek Law Offices.

Вскоре началась настоящая борьба между издательствами за права на публикацию мемуаров Альваренги. Реальный "Робинзон Крузо" рассказывал, что избежал смерти благодаря охоте на птиц, рыб и черепах; он пил кровь животных и собственную мочу, когда заканчивались запасы дождевой воды.

Лодка рыбаков Фото: CNN

"Бог помог мне спастись. Спасибо птицам, которых я поймал, чтобы съесть. Каждый день был похож на другой, только море — больше ничего не видел. Не имел никакого представления, сколько с тех пор времени прошло, знаю только, что это началось 21 декабря 2012 года", — признавался пострадавший.

Когда Хосе впервые сошел на берег, то встретился с матерью своего погибшего напарника, Анной Розой Диас, и между ними завязался трогательный диалог со слезами и объятиями.

Однако со временем родственники Эзекиеля заподозрили Альваренгу во лжи. В 2015 году они потребовали миллион долларов компенсации, утверждая, что мужчина стал жертвой каннибализма от рук своего сослуживца. Адвокат Альваренги решительно отрицает эти обвинения.

Хосе издал книгу мемуаров Фото: CNN

Напомним, 54-летний Тимоти Шеддок из Австралии, выживший после трех месяцев дрейфа в океане, рассказал о странных вещах, которые помогли ему выжить.