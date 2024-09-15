Чоловік прожив в океані 438 днів без їжі та води: тепер всі цікавляться, де тіло його напарника

Обставини виживання Хосе зацікавили багатьох, саме тому було проведено психологічне обстеження, а також здійснена перевірка на детекторі брехні.

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Рибалка Хосе Сальвадор Альваренга разом зі своїм 22-річним напарником Езекіелем Кордобою вирушили з Мексики полювати на акул, але мотор їхнього човна вийшов з ладу. Таким чином чоловіки опинилися на мілині посеред Тихого океану, а згодом потрапили у шторм. Одному з них дивом вдалося вижити, а от тіло іншого так і не знайшли. Детальніше про цей випадок, що сталася в грудні 2012 року, написало видання Daily Star.

Альваренга став світовою сенсацією в січні 2014 року. Рибалку, зниклого безвісти 438 днів тому, знайшли на атолі Ебон (Маршаллові острови) — віддаленому архіпелазі посеред Тихого океану.

Рибалку, зниклого безвісти 438 днів тому, знайшли на атолі Ебон Фото: CNN

Обставини його виживання зацікавили багатьох, саме тому було проведено психологічне обстеження, а також здійснена перевірка на детекторі брехні в американській юридичній фірмі.

"Ми вислухали історію Альваренги й дійшли висновку, що вона на 100% реальна", — зазначив Джеффрі Масонек, голова юридичної фірми Masonek Law Offices.

Незабаром розпочалася справжня боротьба між видавництвами за права на публікацію мемуарів Альваренги. Реальний "Робінзон Крузо" розповідав, що уникнув смерті завдяки охоті на птахів, риб та черепах; він пив кров тварин та власну сечу, коли закінчувалися запаси дощової води.

Човен рибалок Фото: CNN

"Бог допоміг мені врятуватися. Дякую птахам, яких я зловив, щоб з'їсти. Кожен день був однаковий, тільки море — більше нічого не бачив. Не мав жодного уявлення, скільки відтоді часу минуло, знаю тільки, що це почалося 21 грудня 2012 року", — зізнавався потерпілий.

Коли Хосе вперше зійшов на берег, то зустрівся з матір'ю свого загиблого напарника, Анною Розою Діас, і між ними зав’язався зворушливий діалог зі сльозами та обіймами.

Однак з часом родичі Езекіеля запідозрили Альваренгу в брехні. У 2015 році вони зажадали мільйон доларів компенсації, стверджуючи, що чоловік став жертвою канібалізму від рук свого товариша по службі. Адвокат Альваренги рішуче заперечує ці звинувачення.

Хосе видав книгу мемуарів Фото: CNN

Нагадаємо, 54-річний Тімоті Шеддок з Австралії, який врятувався після трьох місяців дрейфу в океані, розповів про дивні речі, які допомогли йому вижити.