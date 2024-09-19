Лысеющий юноша решился пересадить волосы: "побочка" изменила его до неузнаваемости (фото)

Дилан Вагнер заплатил за пересадку волос немалую сумму. Но после операции у него довольно серьезно опухло лицо.

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Житель Лондона Дилан Вагнер, который старался не выходить из дома без головного убора, страдая от ранних залысин, решил пересадить волосы за 5000 фунтов стерлингов, то есть почти 270 тыс. грн. Британец решился на операцию, когда подписчики в соцсетях начали комментировать его блеклую шевелюру, пишет издание Mirror.

Процесс восстановления после вмешательства стал настоящим кошмаром для Дилана, который поделился своими испытаниями с подписчиками.

"Когда я посмотрел в зеркало после операции, я подумал: "Что, черт возьми, я с собой сделал?". Мое лицо распухло. Это было очень неожиданно, но мне сказали, что так и будет. Я просто не ожидал, что все будет настолько драматично. Весь период восстановления тоже был ужасным, особенно потому, что я либо мало спал, либо вообще не спал, и мне нечего было делать", — поделился юноша своими проблемами.

Семья и друзья Дилана на лечение отреагировали неоднозначно. Сначала его родные возненавидели эту идею, считая косметическую операцию совершенно ненужной пустой тратой денег. Друзья были более благосклонны, но все равно спросили, стоит ли это начинать.

Уже через несколько месяцев все отметили, что новый облик парню подходит, и согласились, что пересадка волос — отличная идея. Дилан говорит, что после процедуры его уверенность в себе резко возросла, и он чувствует себя способным выходить из дома без кепки или шапки.

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