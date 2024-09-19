Лисий юнак зважився пересадити волосся: "побочка" змінила його до невпізнання (фото)

Ділан Вагнер заплатив за пересадку волосся чималу суму. Але після операції у нього досить серйозно опухло обличчя.

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Житель Лондона Ділан Вагнер, який намагався не виходити з дому без головного убору, страждаючи від ранніх залисин, вирішив пересадити волосся за 5000 фунтів стерлінгів, тобто майже 270 тис. грн. Британець зважився на операцію, коли підписники в соцмережах почали коментувати його бляклу шевелюру, пише видання Mirror.

Процес відновлення після втручання став справжнім кошмаром для Ділана, який поділився своїми випробуваннями з підписниками.

"Коли я подивився в дзеркало після операції, я подумав: "Що, чорт забирай, я з собою зробив?". Моє обличчя розпухло. Це було дуже несподівано, але мені сказали, що так і буде. Я просто не очікував, що все буде настільки драматично. Весь період відновлення теж був жахливим, особливо тому, що я або мало спав, або взагалі не спав, і мені не було чого робити", — поділився юнак своїми проблемами.

Сім'я і друзі Ділана на лікування відреагували неоднозначно. Спочатку його рідні зненавиділи цю ідею, вважаючи косметичну операцію абсолютно непотрібною марною тратою грошей. Друзі були більш прихильні, але все одно запитали, чи варто це починати.

Уже за кілька місяців усі відзначили, що новий вигляд хлопцеві пасує, і погодилися, що пересадка волосся — чудова ідея. Ділан каже, що після процедури його впевненість у собі різко зросла, і він почувається здатним виходити з дому без кепки або шапки.

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