Мужчины выловили "морскую змею", но на самом деле это было нечто другое (фото)

Дальнейшие исследования датского исследователя китов Карла Кинзе должны внести больше ясности в то, что именно произошло с мертвым существом.

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Уборщики Мортен Гебхардт и Кеннет Нильсен из Дании и подумать не могли, что именно океан вынес на пляж острова Борнхольм (Дания) в Балтийском море. Во время очистки территории на юго-востоке острова мужчины обнаружили длинный объект и подумали, что это морская змея, но предположение оказалось ошибочным, сообщает местный телеканал "TV 2 Bornholm".

Мужчины принесли свою находку в Центр естественной истории Natur Bornholm. При более детальном исследовании и анализе выяснилось, что это половой орган мертвого горбатого кита, которого летом выбросило на пляж Дуодде.

Кеннет Нильсен, который работает экскурсоводом в NaturBornholm, исключает возможность того, что это другое животное: "Тогда второй представитель вида должен был бы погибнуть в Балтийском море, но это не так".

Мужчины принесли свою находку в Центр естественной истории Natur Bornholm Фото: René Vilsholm

Дальнейшие исследования датского исследователя китов Карла Кинзе должны внести больше ясности в то, что именно произошло с мертвым горбатым китом. К тому времени, по словам Нильсена, орган поместят в морозильную камеру.

Сообщается, что о результатах исследований Карл Кинзи и Кеннет Нильсен расскажут в программе "Mellem os" в 20:40 во вторник, 24 сентября.

К слову, горбатые киты вырастают до 19 метров в длину и весят до 35 тонн. По данным Всемирного фонда дикой природы, в мире их около 60 тысяч.

Напомним, ранее Фокус писал, что путешественник Кайл Финли, который любит вечерние прогулки по пляжу Эдисто (Южная Каролина, США), нашел окаменевший зуб американского доисторического мастодонта. Представители вида были немного ниже и крепче мамонтов: самки достигали около 7 футов (около 2 м) в высоту, а самцы — до 10 футов (10 м).

Кроме того, загадочный 12-гранный предмет, выкопанный археологами-любителями в Нортон-Диснее (Линкольншир, Великобритания), недавно продемонстрировали в программе Digging For Britain. После этого зрители выдвинули несколько теорий относительно его возможного применения, в частности в качестве древнего освежителя воздуха, мерки для спагетти или даже игрушки.