Чоловіки виловили "морську змію", але насправді це було дещо інше (фото)

Подальші дослідження данського дослідника китів Карла Кінзе мають внести більше ясності в те, що саме сталося з мертвою істотою.

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Прибиральники Мортен Гебхардт та Кеннет Нільсен з Данії й подумати не могли, що саме океан виніс на пляж острова Борнхольм (Данія) у Балтійському морі. Під час очищення території на південному сході острова чоловіки виявили довгий об'єкт й подумали, що це морська змія, але припущення виявилось хибним, повідомляє місцевий телеканал "TV 2 Bornholm".

Чоловіки принесли свою знахідку до Центру природничої історії Natur Bornholm. При детальнішому дослідженні та аналізі виявилося, що це статевий орган мертвого горбатого кита, якого влітку викинуло на пляж Дуодде.

Кеннет Нільсен, який працює екскурсоводом у NaturBornholm, виключає можливість того, що це інша тварина: "Тоді другий представник виду мав би загинути у Балтійському морі, але це не так".

Чоловіки принесли свою знахідку до Центру природничої історії Natur Bornholm Фото: René Vilsholm

Подальші дослідження данського дослідника китів Карла Кінзе мають внести більше ясності в те, що саме сталося з мертвим горбатим китом. До того часу, за словами Нільсена, орган помістять у морозильну камеру.

Повідомляється, що про результати досліджень Карл Кінзі та Кеннет Нільсен розкажуть в програмі "Mellem os" о 20:40 у вівторок, 24 вересня.

До слова, горбаті кити виростають до 19 метрів у довжину та важать до 35 тонн. За даними Всесвітнього фонду дикої природи, у світі їх близько 60 тисяч.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що мандрівник Кайл Фінлі, який полюбляє вечірні прогулянки пляжем Едісто (Південна Кароліна, США), знайшов скам'янілий зуб американського доісторичного мастодонта. Представники виду були трохи нижчими та кремезнішими за мамонтів: самки сягали близько 7 футів (близько 2 м) заввишки, а самці — до 10 футів (10 м).

Крім того, загадковий 12-граний предмет, викопаний археологами-аматорами в Нортон-Діснеї (Лінкольншир, Велика Британія), нещодавно продемонстрували в програмі Digging For Britain. Після цього глядачі висунули кілька теорій щодо його можливого застосування, зокрема як стародавнього освіжувача повітря, мірки для спагеті або навіть іграшки.