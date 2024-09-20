Вечная жизнь: "живой Нострадамус" утверждает, что раскрыл правду о реинкарнации (фото)

Атос Саломе считает, что реинкарнация очень даже реальна. Мужчина думает, что обладает паранормальным способностями, которые помогают ему видеть будущее.

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37-летний экстрасенс Атос Саломе из Бразилии, которого прозвали "живым Нострадамусом", раскрывает правду о реинкарнации в своей новой теории. Об этом пишет Daily Star.

Некоторые из предсказаний Атоса Саломе на 2024 год уже сбылись. После глобального сбоя в работе Microsoft многие пользователи соцсетей начали вспоминать заявление Атоса, что мир находится на пороге электронной войны. Ранее бразильский экстрасенс утверждал, что благодаря своим паранормальным способностям он мог бы легко предсказать смерть королевы Елизаветы II и другие знаковые события. Теперь он утверждает, что реинкарнация вполне реальна.

Атос Саломе стал известен как "живой Нострадамус" благодаря своим способностям предвидеть будущее, но именно наше понимание сегодняшнего дня он теперь оспаривает. Бразилец утверждает, что реинкарнация существует, но не в линейном процессе, как мы себе представляем. Мы не умираем и не возвращаемся кем-то другим, утверждает он, скорее мы "живем в разных временных рамках" одновременно.

"Ваша нынешняя жизнь изображается маленьким голубым шариком, вокруг которого крутится бесконечное множество маленьких красных шариков, которые представляют собой другие жизни. Эти другие жизни не ограничиваются только прошлым. Они населяют разные временные рамки, пространственные континуумы и миры. Дело не только в эпохе, в которой вы живете. Люди в будущем, даже в разных, существуют, и они могут быть параллельны друг другу или даже сосуществовать в одном времени. Я называю это "облаком экспериментов". Это облако — многомерная база данных, которая больше, чем время и пространство, всех ваших переживаний", — сказал экстрасенс.

Мужчина стал ведущим специалистом в мире парапсихологии Фото: Daily Star

Он объяснил, что нынешняя жизнь, в которой мы живем, — это не одиночный выстрел, а звено в цепи, которую он называет "паутиной существования".

"Бытие многомерно по своей природе и является состоянием существования сознания, которое разделено на несколько процессов, происходящих одновременно в связанных между собой реальностях", — добавил он.

Ранее Фокус сообщал, что предсказание "живого Нострадамуса" напугало пользователей соцсетей. Атос Саломе считает, что мир стоит на пороге кибервойны.

Также стало известно, что "живой Нострадамус" думает, что Луна может быть продвинутым инопланетным артефактом. Атос Саломе, утверждающий, что может заглянуть в будущее, выдвинул смелую теорию о спутнике Земли.