Вічне життя: "живий Нострадамус" стверджує, що розкрив правду про реінкарнацію (фото)

Атос Саломе вважає, що реінкарнація дуже навіть реальна. Чоловік думає, що володіє паранормальними здібностями, які допомагають йому бачити майбутнє.

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37-річний екстрасенс Атос Саломе з Бразилії, якого прозвали "живим Нострадамусом", розкриває правду про реінкарнацію у своїй новій теорії. Про це пише Daily Star.

Деякі з передбачень Атоса Саломе на 2024 рік уже збулися. Після глобального збою в роботі Microsoft багато користувачів соцмереж почали згадувати заяву Атоса, що світ перебуває на порозі електронної війни. Раніше бразильський екстрасенс стверджував, що завдяки своїм паранормальним здібностям він міг би легко передбачити смерть королеви Єлизавети II та інші знакові події. Тепер він стверджує, що реінкарнація цілком реальна.

Атос Саломе став відомий як "живий Нострадамус" завдяки своїм здібностям передбачати майбутнє, але саме наше розуміння сьогодення він тепер оскаржує. Бразилець стверджує, що реінкарнація існує, але не в лінійному процесі, як ми собі уявляємо. Ми не вмираємо і не повертаємося кимось іншим, стверджує він, швидше ми "живемо в різних часових рамках" одночасно.

"Ваше теперішнє життя зображується маленькою блакитною кулькою, навколо якої крутиться нескінченна безліч маленьких червоних кульок, які являють собою інші життя. Ці інші життя не обмежуються тільки минулим. Вони населяють різні часові рамки, просторові континууми і світи. Справа не тільки в епосі, в якій ви живете. Люди в майбутньому, навіть у різних, існують, і вони можуть бути паралельні одне одному або навіть співіснувати в одному часі. Я називаю це "хмарою експериментів". Ця хмара — багатовимірна база даних, яка більша, ніж час і простір, усіх ваших переживань", — сказав екстрасенс.

Чоловік став провідним фахівцем у світі парапсихології Фото: Daily Star

Він пояснив, що нинішнє життя, в якому ми живемо, — це не поодинокий постріл, а ланка в ланцюзі, який він називає "павутиною існування".

"Буття багатовимірне за своєю природою і є станом існування свідомості, яка розділена на кілька процесів, що відбуваються одночасно у пов'язаних між собою реальностях", — додав він.

Раніше Фокус повідомляв, що передбачення "живого Нострадамуса" налякало користувачів соцмереж. Атос Саломе вважає, що світ стоїть на порозі кібервійни.

Також стало відомо, що "живий Нострадамус" думає, що Місяць може бути просунутим інопланетним артефактом. Атос Саломе, який стверджує, що може зазирнути в майбутнє, висунув сміливу теорію про супутник Землі.