Женщина случайно разнесла паб 17 века: мужчины-завсегдатаи едва на устроили самосуд

Женщина нанесла владельцам заведения ущерб на сумму 53 тысячи фунтов стерлингов. Ударом вынесена одна из передних стен паба 17-го века.

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В Великобритании женщина нанесла ущерб на 53 тысячи фунтов стерлингов, врезавшись в историческое здание, где разместился паб. Мужчины, которые там пили пиво, разозлились и едва не устроили самосуд. Об этом сообщает Daily Star.

Так, 25-летняя Наташа Серл врезалась на своем серебристом BMW в переднюю часть здания, которое является памятником архитектуры II класса, после этого она пыталась скрыться с места происшествия.

Женщина нанесла владельцам паба ущерб на сумму 53 тысячи фунтов стерлингов. Ударом вынесена одна из передних стен паба 17-го века. Разъяренные посетители набросились на женщину, и ее пришлось от самосуда спасать ее парню, который находился с ней в авто.

Виновница ДТП утверждает, что вынуждена была завернуть на обочину, чтобы избежать прямого столкновения с авто, которое вылетело ей на встречу.

Благодаря армии волонтеров, которые пришли на помощь утром, паб успешно возобновил работу в 11:50 утра. Судья обязал Сирл уплатить 2365 фунтов стерлингов в качестве судебных издержек, а 2000 фунтов стерлингов — в качестве компенсации бывшему арендодателю Полу Холланду.

Владелец паба получил страховку в размере 51 000 фунтов стерлингов.

Напомним, что в Киеве пустой трамвай без водителя покатился со склона и врезался в более десятка авто. Вероятной причиной ДТП называют неисправные тормоза.