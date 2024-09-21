Жінка випадково рознесла паб 17 століття: чоловіки-завсідники ледь на влаштували самосуд

Жінка завдала власникам закладу шкоди на суму 53 тисячі фунтів стерлінгів. Ударом винесено одну з передніх стін пабу 17-го століття.

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У Великій Британії жінка завдала шкоди на 53 тисячі фунтів стерлінгів, врізавшись у історичну будівлю, де розмістився паб. Чоловіки, які там пили пиво, розлютилися і ледь не влаштували самосуд. Про це повідомляє Daily Star.

Так, 25-річна Наташа Серл врізалася на своєму сріблястому BMW у передню частину будівлі, яка є пам’ятником архітектури II класу, після цього вона намагалася втекти з місця події.

Жінка завдала власникам пабу шкоди на суму 53 тисячі фунтів стерлінгів. Ударом винесено одну з передніх стін пабу 17-го століття. Розлючені відвідувачі накинулися на жінку, і її довелося від самосуду рятувати її хлопцеві, який перебував із нею в авто.

Винуватиця ДТП стверджує, що змушена була завернути на узбіччя, щоб уникнути прямого зіткнення з авто, яке вилетіло їй на зустріч.

Завдяки армії волонтерів, які прийшли на допомогу вранці, паб успішно відновив роботу об 11:50 ранку. Суддя зобов’язав Сірл сплатити 2365 фунтів стерлінгів у якості судових витрат, а 2000 фунтів стерлінгів – як компенсацію колишньому орендодавцю Полу Холланду.

Власник пабу отримав страховку у розмірі 51 000 фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, що у Києві порожній трамвай без водія покотився зі схилу та врізався у понад десяток авто. Вірогідною причиною ДТП називають несправні гальма.