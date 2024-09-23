Под Киевом свиньи терроризируют село: местные жители готовятся идти в суд (видео)

Незваные гости к крестьянам наведываются уже несколько месяцев подряд. Они поедают свеклу, капусту и обносят кукурузу.

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В Киевской области стадо свиней лишило покоя жителей села Копылов. Они выедают все, что есть на человеческих огородах. Об этом рассказывает телеканал "Мы — Украина".

По словам местных жителей, незваные гости к ним наведываются уже несколько месяцев подряд. Они собираются и атакуют огороды — едят свеклу, капусту и обносят кукурузу. Люди жалуются, что вскоре им самим не будет что есть.

В стае свиней есть большие хряки, свиноматки и поросята. Ранее свиней держал местный житель, известный адвокат, но он уехал из села, а свиней просто выпустил "на вольные хлеба".

Теперь большая свинная компания вынуждена искать себе пищу на местных огородах, нанося людям значительный ущерб и вред. Животные ночуют за селом в кустах, а купаются в копанке для лошадей.

Сделать со стадом местные жители ничего не могут, поскольку отстреливать их запрещено, а владелец угрожает проблемами в случае убийства его свиней. Крестьяне обращались к местным властям и полиции, но безрезультатно. Владелец на контакт не идет. Поэтому местные жители считают убытки и собираются идти в суд, чтобы усмирить большую свиную компанию законными методами.

Напомним, что в Канаде свиньи "железного века" устроили ад, они сметают все на своем пути и не боятся суровых зим.