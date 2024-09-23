Під Києвом свині тероризують село: місцеві жителі готуються йти до суду (відео)

Непрохані гості до селян навідуються вже кілька місяців поспіль. Вони поїдають буряки, капусту та обносять кукурудзу.

Related video

В Київській області стадо свиней позбавило спокою жителів села Копилів. Вони виїдають все, що є на людських городах. Про це розповідає телеканал "Ми — Україна".

За словами місцевих жителів, непрохані гості до них навідуються вже кілька місяців поспіль. Вони гуртуються й атакують городи — їдять буряки, капусту та обносять кукурудзу. Люди бідкаються, що незабаром їм самім не буде що їсти.

У зграї свиней є великі кнурі, свиноматки і поросята. Раніше свиней тримав місцевий житель, знаний адвокат, але він виїхав із села, а свиней просто випустив "на вільні хліба".

Тепер велика свиняча компанія змушена шукати собі харчі на місцевих городах, завдаючи людям значних збитків та шкоди. Тварини ночують за селом у кущах, а купаються в копанці для коней.

Зробити із стадом місцеві жителі нічого не можуть, оскільки відстрілювати їх заборонено, а власник погрожує проблемами у разі вбивства його свиней. Селяни зверталися до місцевої влади та поліції, але безрезультатно. Власник на контакт не йде. Через це місцеві жителі рахують збитки і збираються йти до суду, щоб втихомирити велику свинячу компанію законними методами.

Нагадаємо, що у Канаді свині "залізної доби" влаштували пекло, вони змітають усе на своєму шляху і не бояться суворих зим.