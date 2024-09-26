Утащил на дно, а потом подбросил в воздух: бегемот едва не убил туриста в Африке

Оказалось, что во время речного сафари турист с женой непреднамеренно спровоцировали самку бегемота, которая защищала своего детеныша.

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Британец рассказал об ужасающем опыте, который он пережил во время встречи с разъяренным бегемотом в Замбии. Во время экскурсии по реке Роланд Черри с женой нечаянно спровоцировали самку, которая защищала детеныша и та протаранила их лодку, а потом утащила Роланда на дно. Об этом пишет Daily Star.

63-летний турист рассказал, что от удара лодка перевернулась и он оказался в воде. Его жена Ширли доплыла до берега. Но Роланд остался во власти 1,4-тонного зверя. В результате ужасающего поворота событий он оказался в пасти животного, которое утащило его в глубины реки.

Несмотря на то, что ему удалось добраться до мелководья, неутомимый бегемот снова схватил его, подбросив в воздух.

Нападение произошло через три недели после начала их отпуска в Замбии во время тура по реке Кафуэ 25 июня. Позже Роланда перевезли на вертолете в больницу Йоханнесбурга, где он провел пять дней, прежде чем вернуться в Великобританию.

Бегемоты очень опасны

По оценкам, бегемоты убивают до 3000 человек в год. У Роланда до сих пор остались шрамы от 25-сантиметрового укуса в живот, а также травмы бедра и плеча.

Роланд рассказал: "Когда бегемот впервые врезался в каноэ, раздался сильный грохот, как будто произошла автокатастрофа".

"Лодка взлетела в воздух и мы оба упали в воду. Я вынырнул, но мое плечо было вывихнуто, и я не мог плыть. Я был легкой добычей, так что бегемотиха меня схватила. Помню, когда меня тащили на дно реки, я подумал: "О нет, что за фигня!". Я не готов умереть, но я понял, что это конец, потому что никто не выживает после нападения бегемота", — вспоминает Роланд.

Роланд после нападения бегемота Фото: Daily Star

Ему удалось высвободиться из челюстей животного и выбраться на мелководье, но она его догнала и подбросила в воздух. Примечательно, но сам Роланд бегемота так толком и не рассмотрел. Все произошло слишком быстро и он только ощутил зубы животного на своем теле.

Врачи сообщили Роланду, что ему повезло выжить после нападения, и отметили, что если бы его раны были глубже, он бы умер.

В настоящее время пара собирает средства для больницы Mtendere Mission, где Роланд прошел первоначальное лечение.

Роланд не отказался от идеи вернуться в Африку для будущих сафари-поездок.

"Мы приехали туда, чтобы увидеть природу, и мы хотели ее увидеть, но я не хотел видеть ее так близко. И конечно я не ненавижу бегемотов. Мне просто не очень понравилось, что один из них сделал со мной", — пошутил турист.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как бегемоты Пабло Эскобара сеют хаос в Колумбии. Известный наркобарон завез этих животных на свое ранчо, те со временем расплодились и теперь терроризируют всю округу.