Потягнув на дно, а потім підкинув у повітря: бегемот ледь не вбив туриста в Африці

Виявилося, що під час річкового сафарі турист із дружиною ненавмисно спровокували самку бегемота, яка захищала своє дитинча.

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Британець розповів про жахливий досвід, який він пережив під час зустрічі з розлюченим бегемотом у Замбії. Під час екскурсії річкою Роланд Черрі з дружиною ненавмисно спровокували самку, яка захищала дитинча і та протаранила їхній човен, а потім потягнула Роланда на дно. Про це пише Daily Star.

63-річний турист розповів, що від удару човен перекинувся і він опинився у воді. Його дружина Ширлі допливла до берега. Але Роланд залишився у владі 1,4-тонного звіра. Унаслідок жахливого повороту подій він опинився в пащі тварини, яка потягла його в глибини річки.

Попри те, що йому вдалося дістатися мілководдя, невтомний бегемот знову схопив його, підкинувши в повітря.

Напад стався через три тижні після початку їхньої відпустки в Замбії під час туру річкою Кафуе 25 червня. Пізніше Роланда перевезли гелікоптером до лікарні Йоганнесбурга, де він провів п'ять днів, перш ніж повернутися до Великої Британії.

Бегемоти дуже небезпечні

За оцінками, бегемоти вбивають до 3000 людей на рік. У Роланда досі залишилися шрами від 25-сантиметрового укусу в живіт, а також травми стегна і плеча.

Роланд розповів: "Коли бегемот уперше врізався в каное, пролунав сильний гуркіт, наче сталася автокатастрофа".

"Човен злетів у повітря і ми обидва впали у воду. Я виринув, але моє плече було вивихнуте, і я не міг плисти. Я був легкою здобиччю, тож бегемотиха мене схопила. Пам'ятаю, коли мене тягли на дно річки, я подумав: "О ні, що за фігня!". Я не готовий померти, але я зрозумів, що це кінець, бо ніхто не виживає після нападу бегемота", — згадує Роланд.

Роланд після нападу бегемота Фото: Daily Star

Йому вдалося вивільнитися з щелеп тварини і вибратися на мілководдя, але вона його наздогнала і підкинула в повітря. Примітно, але сам Роланд бегемота так до пуття і не розглянув. Усе сталося занадто швидко і він тільки відчув зуби тварини на своєму тілі.

Лікарі повідомили Роланду, що йому пощастило вижити після нападу, і зазначили, що якби його рани були глибшими, він би помер.

Наразі пара збирає кошти для лікарні Mtendere Mission, де Роланд пройшов початкове лікування.

Роланд не відмовився від ідеї повернутися в Африку для майбутніх сафарі-поїздок.

"Ми приїхали туди, щоб побачити природу, і ми хотіли її побачити, але я не хотів бачити її так близько. І звісно я не ненавиджу бегемотів. Мені просто не дуже сподобалося, що один із них зробив зі мною", — пожартував турист.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як бегемоти Пабло Ескобара сіють хаос у Колумбії. Відомий наркобарон завіз цих тварин на своє ранчо, ті з часом розплодилися і тепер тероризують всю округу.