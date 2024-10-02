Билет стоил почти 6 тысяч евро: мужчина показал, что его ждало в первом классе самолета

Пассажир признался, что слышал негативные отзывы об Air India в прошлом, но надеялся, что со временем ситуация улучшится.

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Пассажир авиакомпании Air India, который летел из Чикаго (США) в Нью-Дели (Индия), заплатил почти 6 тысяч евро за перелет в первом классе и был шокирован "ужасными" условиями на борту. Сейчас путешественник требует у компании вернуть ему деньги, пишет издание Daily Star.

Пассажир Анип Патель, основатель CaPatel Investments, выбрал место в первом классе стоимостью около 5 800 евро, ведь хотел путешествовать с комфортом во время 15-часового перелета, но был удивлен от увиденного: его сиденье оказалось грязным, вокруг валялись волосы, а в щелях "что-то шевелилось".

"Все было порвано, испорчено или покрыто плесенью", — добавил он.

Пассажир заплатил за билет почти 6 тысяч Фото: Monday Swithmohan | TikTok

Патель рассказал о своем опыте в TikTok, показав большое пятно на роскошном чехле сиденья. По словам бизнесмена, даже предоставленные ему наушники были запутаны и покрыты плесенью. Кроме того, он увидел скотч на стенах, который якобы скреплял детали.

Пассажир добавил, что около 30% меню были недоступны: он мог заказать только по одному блюду из каждого пункта, поэтому все происходило по принципу "кто первый пришел, тот и получил".

Суп в первом классе самолета Фото: Monday Swithmohan | TikTok

Что касается развлекательной программы во время полета, то Wi-Fi работал не стабильно. Экипажу пришлось несколько раз перезагружать систему.

Пассажир признался, что слышал негативные отзывы об Air India в прошлом, но надеялся, что со временем ситуация улучшится. Назвав свой опыт "разочарованием", он попросил других пассажиров быть внимательными.

Сообщается, что авиакомпания Air India возместила ему стоимость билета.

Напомним, ранее Фокус писал, что пассажирка авиакомпании Southwest Airlines озадачила своих попутчиков, когда залезла на верхнюю багажную полку в самолете, чтобы отдохнуть и выспаться. Соответствующее видео впервые было опубликовано в социальной сети TikTok, собрав несколько миллионов просмотров.

К тому же полностью заполненный пассажирами самолет easyJet, который должен был совершать рейс из Лиссабона в Манчестер, неожиданно задержали. Пилот объяснил с помощью интеркома, что решил отложить взлет, чтобы заказать еду для своего экипажа.