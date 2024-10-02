Квиток коштував майже 6 тисяч євро: чоловік показав, що його чекало у першому класі літака

Пасажир зізнався, що чув негативні відгуки про Air India у минулому, але сподівався, що з часом ситуація покращиться.

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Пасажир авіакомпанії Air India, який летів з Чикаго (США) до Нью-Делі (Індія), заплатив майже 6 тисяч євро за переліт у першому класі й був шокований "жахливими" умовами на борту. Зараз мандрівник вимагає у компанії повернути йому гроші, пише видання Daily Star.

Пасажир Аніп Патель, засновник CaPatel Investments, обрав місце у першому класі вартістю майже 5 800 євро, адже хотів подорожувати з комфортом під час 15-годинного перельоту, але був здивований від побаченого: його сидіння виявилось брудним, довкола валялося волосся, а в щілинах "щось ворушилося".

"Все було подерте, зіпсоване або вкрите пліснявою", — додав він.

Пасажир заплатив за квиток майже 6 тисяч Фото: Monday Swithmohan | TikTok

Патель розповів про свій досвід у TikTok, показавши велику пляму на розкішному чохлі сидіння. За словами бізнесмена, навіть надані йому навушники були заплутані та вкриті пліснявою. Крім того, він побачив скотч на стінах, який нібито скріплював деталі.

Пасажир додав, що приблизно 30% меню були недоступні: він міг замовити лише по одній страві з кожного пункту, тому все відбувалося за принципом "хто перший прийшов, той і отримав".

Суп в першому класі літака Фото: Monday Swithmohan | TikTok

Що стосується розважальної програми під час польоту, то Wi-Fi працював не стабільно. Екіпажу довелось кілька разів перезавантажувати систему.

Пасажир зізнався, що чув негативні відгуки про Air India у минулому, але сподівався, що з часом ситуація покращиться. Назвавши свій досвід "розчаруванням", він попросив інших пасажирів бути уважними.

Повідомляється, що авіакомпанія Air India відшкодувала йому вартість квитка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що пасажирка авіакомпанії Southwest Airlines спантеличила своїх попутників, коли залізла на верхню багажну поличку в літаку, щоб відпочити й виспатися. Відповідне відео вперше було опубліковано в соціальній мережі TikTok, зібравши кілька мільйонів переглядів.

До того ж повністю заповнений пасажирами літак easyJet, який мав здійснювати рейс із Лісабона до Манчестера, несподівано затримали. Пілот пояснив за допомогою інтеркому, що вирішив відкласти зліт, аби замовити їжу для свого екіпажу.