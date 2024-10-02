"Дождь идет неделями": как люди живут в самом влажном городе на планете (фото)

Местные жители привыкли везде носить с собой зонтики и возводят дома со звукоизоляцией, чтобы приглушить грохот постоянных ливней.

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Индия как страна контрастов известна своими удивительными историческими памятниками, эклектичной и вкусной кухней, яркими фестивалями и аутентичными традициями. Однако внимание туристов может привлечь еще одна интересная локация — это городок, где выпадает наибольшее количество осадков. Он расположен на холмах Восточные Хаси и называется Мавсинрама, пишет издание The Mirror.

В населенном пункте выпадает около 11 873 мм осадков ежегодно, поэтому там растет чрезвычайно пышная и разнообразная зелень. Эта красота привлекает путешественников со всего мира, которые стремятся увидеть чудо собственными глазами.

Мавсинрама — самое влажное место на Земле Фото: BIJU BORO

Местный житель Джьотипрасад Оза рассказывает: "К нам приезжает около 10 000 туристов в год. Особенно большой наплыв в дождливую пору — с июня по сентябрь, когда даже нельзя выйти на улицу. Иногда дети из-за этого пропускают школу. Ливни интенсивные и сильные, могут не утихать несколько дней. Когда местных жителей на дворе застает дождь, они прячутся в помещениях в поисках спасения, ведь неизвестно, когда закончится непогода".

По словам мужчины, когда начинаются дожди, возрастает опасность наводнений и оползней, также часто отключают электричество.

Экологи объясняют большое количество осадков совокупностью нескольких факторов, в частности расположением населенного пункта на высоте 1400 м над уровнем моря: холмы Кхаси постоянно блокируют потоки теплого и влажного воздуха из Бенгальского залива.

Люди в Мавсинраме уже приспособились к такому образу жизни Фото: BIJU BORO

Люди в Мавсинраме уже приспособились к такому образу жизни, в частности привыкли везде носить с собой зонтики и возводят дома со звукоизоляцией, чтобы приглушить грохот постоянных ливней.

Напомним, блогер Бен Моррис посетил "самый жаркий город в мире" — Эль-Кувейт (столица Кувейта), где температура достигает 54°C. Местные жители говорят, что летом на улице можно задохнуться, а птицы падают с неба.

А вот лицо канала Counting Countries на YouTube Джордан Эгберит дал своим подписчикам возможность взглянуть на свое путешествие по Туркменистану. По словам блогера, в столице этой страны абсолютно нет людей. Из-за этого, признался путешественник, возникает жуткая атмосфера.