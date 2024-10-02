"Дощ йде тижнями": як люди живуть у найвологішому місті на планеті (фото)

Місцеві мешканці звикли всюди носити з собою парасольки й зводять будинки зі звукоізоляцією, аби приглушити гуркіт постійних злив.

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Індія як країна контрастів відома своїми дивовижними історичними пам’ятками, еклектичною та смачною кухнею, яскравими фестивалями й автентичними традиціями. Однак увагу туристів може привернути ще одна цікава локація — це містечко, де випадає найбільша кількість опадів. Воно розташоване на пагорбах Східні Хасі й називається Мавсинрама, пише видання The Mirror.

У населеному пункті випадає близько 11 873 мм опадів щороку, саме тому там росте надзвичайно пишна та різноманітна зелень. Ця краса приваблює мандрівників з усього світу, які прагнуть побачити дивовижу на власні очі.

Мавсинрама — найвологіше місце на Землі Фото: BIJU BORO

Місцевий мешканець Джьотіпрасад Оза розповідає: "До нас приїздить близько 10 000 туристів на рік. Особливо великий наплив у дощову пору — з червня по вересень, коли навіть не можна вийти на вулицю. Іноді діти через це пропускають школу. Зливи інтенсивні та сильні, можуть не вщухати кілька днів. Коли місцевих жителів на дворі застає дощ, вони ховаються в приміщеннях у пошуках порятунку, адже невідомо, коли закінчиться негода".

За словами чоловіка, коли починаються дощі, зростає небезпека повеней та зсувів, також часто відключають електрику.

Екологи пояснюють велику кількість опадів сукупністю кількох факторів, зокрема розташуванням населеного пункту на висоті 1400 м над рівнем моря: пагорби Кхасі постійно блокують потоки теплого й вологого повітря з Бенгальської затоки.

Люди в Мавсинрамі вже пристосувалися до такого способу життя Фото: BIJU BORO

Люди в Мавсинрамі вже пристосувалися до такого способу життя, зокрема звикли всюди носити з собою парасольки й зводять будинки зі звукоізоляцією, щоб приглушити гуркіт постійних злив.

Нагадаємо, блогер Бен Морріс відвідав "найспекотніше місто у світі" — Ель-Кувейт (столиця Кувейту), де температура сягає 54°C. Місцеві жителі кажуть, що влітку на вулиці можна задихнутися, а птахи падають з неба.

А от обличчя каналу Counting Countries на YouTube Джордан Егберіт дав своїм підписникам можливість поглянути на свою подорож Туркменістаном. За словами блогера, у столиці цієї країни абсолютно немає людей. Через це, зізнався мандрівник, виникає моторошна атмосфера.