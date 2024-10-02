Произошла досадная ошибка: молодых супругов поселили в конференц-зале отеля (фото)

Несмотря на то, что пара забронировала себе места за несколько недель до приезда, при заселении возникла проблема — свободных номеров не оказалось.

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Туристы проехали почти 430 км только для того, чтобы узнать, что в отеле, который они забронировали накануне, нет свободных мест. Такая печальная судьба постигла одну американскую пару, чья история недавно стала вирусной на одном из форумов в Reddit.

Женщина, которая живет в пригороде Индианы (США), поделилась фотографиями импровизированной комнаты, куда они с мужем заселились в отеле Royal Sonesta Chicago, что в штате Иллинойс.

Несмотря на то, что супруги забронировали себе места за несколько недель до приезда, при заселении возникла проблема — свободных номеров не оказалось.

"Мужчина пытался включить телевизор, но он был в 30 футах. В общем комната маленькая, пыльная, тусклая, а рядом с туалетом была розетка. Другого варианта не было. Мы очень устали, переживали стресс и хотели спать", — рассказала автор поста в комментариях, подробно объясняя, почему она согласилась на предложение лечь на раскладном диване в конференц-зале.

Пара спала в конференц-зале Фото: Reddit

Пара заплатила за проживание $780, добавив к этой сумме $200 депозита при бронировании на сайте провайдера, однако что-то, похоже, пошло не так.

Более того, поскольку отель расположен напротив пожарной части, супруги всю ночь слышали сирены и гудки.

"Казалось, что той ночью у всех в Чикаго был пожар", — смеется туристка.

Сначала администрация отеля предоставила супругам лишь частичное возмещение, однако 25 сентября автор поста на Reddit обновила свой рассказ, сообщив, что в конце концов получила полную компенсацию.

Напомним, семья из Великобритании показала, как на самом деле выглядит 5-звездочный курорт на Карибах. 57-летняя Сара Сигстон, ее муж Джереми и дочь Изабель две недели отдыхали в комплексе Viva Dominicus Palace by Wyndham, работающем по системе "все включено", но то, что они увидели, стало очень большим разочарованием.

Кроме того, туристка назвала самую дешевую страну для отдыха за рубежом. Ей удалось найти дешевые авиабилеты на другой континент по цене, меньшей чем стоимость недельного проездного на лондонский метрополитен (около 2 тыс. грн).