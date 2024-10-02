Сталась прикра помилка: молоде подружжя поселили у конференц-залі готелю (фото)

Попри те, що пара забронювала собі місця за кілька тижнів до приїзду, під час заселення виникла проблема — вільних номерів не виявилося.

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Туристи проїхали майже 430 км лише для того, аби дізнатися, що в готелі, який вони забронювали напередодні, немає вільних місць. Така сумна доля спіткала одну американську пару, чия історія нещодавно стала вірусною на одному з форумів у Reddit.

Жінка, яка живе в передмісті Індіани (США), поділилася фото імпровізованої кімнати, куди вони з чоловіком заселилися у готелі Royal Sonesta Chicago, що в штаті Іллінойс.

Попри те, що подружжя забронювало собі місця за кілька тижнів до приїзду, під час заселення виникла проблема — вільних номерів не виявилося.

"Чоловік намагався увімкнути телевізор, але він був за 30 футів. Загалом кімната маленька, запорошена, тьмяна, а поруч з туалетом була розетка. Іншого варіанту не було. Ми дуже втомилися, переживали стрес і хотіли спати", — розповіла авторка допису в коментарях, детально пояснюючи, чому вона погодилась на пропозицію лягти на розкладному дивані у конференц-залі.

Пара спала в конференц-залі Фото: Reddit

Пара заплатила за проживання $780, додавши до цієї суми $200 депозиту під час бронювання на сайті стороннього провайдера, однак щось, схоже, пішло не так.

Ба більше, оскільки готель розташований навпроти пожежної частини, подружжя цілу ніч чуло сирени та гудки.

"Здавалося, що тієї ночі у всіх в Чикаго була пожежа", — сміється туристка.

Спочатку адміністрація готелю надала подружжю лише часткове відшкодування, однак 25 вересня авторка допису на Reddit оновила свій пост, повідомивши, що врешті-решт отримала повну компенсацію.

Нагадаємо, родина з Великої Британії показала, який насправді вигляд має 5-зірковий курорт на Карибах. 57-річна Сара Сігстон, її чоловік Джеремі та донька Ізабель два тижні відпочивали у комплексі Viva Dominicus Palace by Wyndham, що працює за системою "все включено", але те, що вони побачили, стало дуже великим розчаруванням.

Крім того, туристка назвала найдешевшу країну для відпочинку за кордоном. Їй вдалося знайти дешеві авіаквитки на інший континент за ціною, меншою аніж вартість тижневого проїзного на лондонський метрополітен (майже 2 тис. грн).