Зависимая от солярия девушка неожиданно стала абсолютно черной: что с ней произошло (фото)

Студентка признается, что незнакомцы на улице часто пялятся на нее.

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Зависимая от солярия Меган Блейн из Великобритании неожиданно стала абсолютно черной. Девушка не покинула своего увлечения даже тогда, когда заметила странное "пятно" на руке, которое может оказаться раком кожи. Об этом пишет издание The Sun.

Два года назад 18-летняя Меган решила заменить флаконы для загара на солярий, чтобы достичь "гламурного" смуглого вида в течение всего года. С тех пор британка делает процедуры ежедневно, часто лежа под ультрафиолетовыми лучами по полчаса.

Студентка, которая живет в графстве Дарем, признается, что незнакомцы на улице часто пялятся на нее, а хейтеры сравнивают с "подгоревшей чипсой", однако она до сих пор не чувствует себя достаточно загорелой.

Меган стала абсолютно черной Фото: Kennedy News & Media

"Я совсем не чувствую себя темной. Может, я не вижу. Пять раз пыталась сходить к врачу, но постоянно замерзала на пороге. Вообще не могу представить себя без солярия, хотя никому не советую этого делать. Вы можете стать зависимыми, даже не осознавая этого", — рассказывает она.

Девушка признается: если бы могла вернуться в прошлое, то и не начала бы ходить в солярий.

"Молодое поколение, кажется, делает процедуры чаще, чем старшее, и это вызывает беспокойство. Если я стала зависимой, даже не осознавая этого, то то же самое может произойти с другими людьми", — резюмирует Блейн.

Напомним, ранее Фокус писал о 31-летней Марии Жампачовой из Чехии, которая от рождения страдает из-за редкого генетического расстройства и всю жизнь терпит пренебрежительные взгляды окружающих людей. У молодой женщины врачи диагностировали генетическое кожное заболевание под названием ихтиоз (или "болезнь рыбьей чешуи"), которое редко встречается в такой экстремальной форме.

А вот 6-летняя девочка Харлоу Гарднер из городка Портсмут (графство Гемпшир, Великобритания) борется с генетическим заболеванием, которое считается единственным в своем роде — врачи не знают ни одного случая в мире, когда у пациента подтвердился бы аналогичный диагноз.