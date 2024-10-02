Залежна від солярію дівчина несподівано стала абсолютно чорною: що з нею сталося (фото)

Студентка зізнається, що незнайомці на вулиці часто витріщаються на неї.

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Залежна від солярію Меган Блейн з Великої Британії несподівано стала абсолютно чорною. Дівчина не покинула свого захоплення навіть тоді, коли помітила дивну "пляму" на руці, яка може виявитись раком шкіри. Про це пише видання The Sun.

Два роки тому 18-річна Меган вирішила замінити флакони для засмаги на солярій, щоб досягти "гламурного" смаглявого вигляду протягом усього року. Відтоді британка робить процедури щодня, часто лежачи під ультрафіолетовими променями по пів години.

Студентка, яка живе в графстві Дарем, зізнається, що незнайомці на вулиці часто витріщаються на неї, а хейтери порівнюють з "підгорілою чипсою", однак вона досі не відчуває себе достатньо засмаглою.

Меган стала абсолютно чорною Фото: Kennedy News & Media

"Я зовсім не відчуваю себе темною. Може, я недобачаю. П'ять разів намагалася сходити до лікаря, але постійно замерзала на порозі. Взагалі не можу уявити себе без солярію, хоча нікому не раджу цього робити. Ви можете стати залежними, навіть не усвідомлюючи цього", — розповідає вона.

Дівчина зізнається: якби могла повернутися в минуле, то і не почала б ходити у солярій.

"Молоде покоління, здається, робить процедури частіше, ніж старше, і це викликає занепокоєння. Якщо я стала залежною, навіть не усвідомлюючи цього, то те ж саме може статися з іншими людьми", — резюмує Блейн.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 31-річну Марію Жампачову із Чехії, яка від народження страждає через рідкісний генетичний розлад та все життя терпить зневажливі погляди людей довкола. У молодої жінки лікарі діагностували генетичне шкірне захворювання під назвою іхтіоз (або "хвороба риб'ячої луски"), яке рідко трапляється в такій екстремальній формі.

А от 6-річна дівчинка Харлоу Гарднер з містечка Портсмут (графство Гемпшир, Велика Британія) бореться із генетичним захворюванням, яке вважається єдиним у своєму роді — лікарі не знають жодного випадку в світі, коли у пацієнта підтвердився б аналогічний діагноз.