Уставший от работы почтальон спрятал дома четыре тысячи писем и посылок

Судья во время заседания отметил, что обвиняемый заслужил реальный тюремный срок.

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30-летний Джейсон Купер из Великобритании, который работал почтальоном с 2017 года, спрятал дома четыре тысячи писем и посылок. За время службы мужчина несколько раз получал замечания из-за плохого тайм-менеджмента. Когда работника начали допрашивать во время служебного расследования, он признался, что спрятал почту, потому что якобы устал перерабатывать. Об этом пишет издание Daily Mail.

Сообщается, что в 2022 году домой к Куперу пришел плотник, который обнаружил на чердаке 12 пыльных мешков с почтой. Почтальон тогда объяснил, что мешки уже были в доме, когда он переехал. Плотник не поверил ему и отправился в полицию.

Позже правоохранители пришли к Джейсону с визитом и нашли на чердаке горы недоставленной корреспонденции за период с 2020 по 2021 год. Некоторые из писем и посылок были вскрыты, но содержимое, включая банковские карты, осталось нетронутым. Интересно, что около 700 отправлений нужно было доставить в руки — за это он получал доплаты.

Почтальон спрятал дома четыре тысячи писем и посылок Фото: Unplash

Купер признал вину за задержку и раскрытие писем. Судья во время заседания отметил, что обвиняемый заслужил реальный тюремный срок, однако принял решение приговорить его к году заключения условно и 200 часов общественных работ, учитывая наличие трое малолетних детей. При этом, если почтальон нарушит закон в ближайшие два года, его отправят в тюрьму.

Известно, что после раскрытия деталей этой истории Джейсона Купера уволили с почты.

Напомним, ранее Фокус писал, что сотрудники банка Swansea (Великобритания) не могли поверить своим глазам, когда утром в пятницу, 16 августа, просматривали почту в главном офисе на Крейдок-стрит и увидели послание, которое отправили 121 год назад.

А вот один человек не на шутку испугался, когда нашел под старыми обоями в своей детской комнате серию жутких рисунков. Это заставили его задуматься, что жилье проклято.