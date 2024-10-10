Втомлений від роботи листоноша сховав вдома чотири тисячі листів і посилок

Суддя під час засідання зазначив, що обвинувачений заслужив на реальний тюремний термін.

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30-річний Джейсон Купер з Великої Британії, який працював листоношею з 2017 року, сховав вдома чотири тисячі листів і посилок. За час служби чоловік кілька разів отримував зауваження через поганий тайм-менеджмент. Коли працівника почали допитувати під час службового розслідування, він зізнався, що сховав пошту, бо начебто втомився перепрацьовувати. Про це пише видання Daily Mail.

Повідомляється, що у 2022 році додому до Купера прийшов тесля, який виявив на горищі 12 запорошених мішків із поштою. Листоноша тоді пояснив, що мішки вже були в будинку, коли він переїхав. Тесляр не повірив йому і вирушив у поліцію.

Згодом правоохоронці прийшли до Джейсона з візитом і знайшли на горищі гори недоставленої кореспонденції за період з 2020 по 2021 рік. Деякі з листів та посилок були розкриті, але вміст, включно з банківськими картками, залишився недоторканим. Цікаво, що близько 700 відправлень потрібно було доставити в руки — за це він отримував доплати.

Листоноша сховав вдома чотири тисячі листів і посилок Фото: Unplash

Купер визнав провину за затримку та розкриття листів. Суддя під час засідання зазначив, що обвинувачений заслужив на реальний тюремний термін, однак ухвалив рішення засудити його до року ув'язнення умовно і 200 годин громадських робіт, зважаючи на наявність троє малолітніх дітей. При цьому, якщо листоноша порушить закон у найближчі два роки, його відправлять до в'язниці.

Відомо, що після розкриття деталей цієї історії Джейсона Купера звільнили з пошти.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що співробітники банку Swansea (Велика Британія) не могли повірити своїм очам, коли вранці в п'ятницю, 16 серпня, переглядали пошту в головному офісі на Крейдок-стріт й побачили послання, яке відправили 121 рік тому.

А от один чоловік не на жарт злякався, коли знайшов під старими шпалерами у своїй дитячій кімнаті серію моторошних малюнків. Це змусили його задуматися, що житло прокляте.