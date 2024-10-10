Втомлений від роботи листоноша сховав вдома чотири тисячі листів і посилок
Суддя під час засідання зазначив, що обвинувачений заслужив на реальний тюремний термін.
30-річний Джейсон Купер з Великої Британії, який працював листоношею з 2017 року, сховав вдома чотири тисячі листів і посилок. За час служби чоловік кілька разів отримував зауваження через поганий тайм-менеджмент. Коли працівника почали допитувати під час службового розслідування, він зізнався, що сховав пошту, бо начебто втомився перепрацьовувати. Про це пише видання Daily Mail.
Повідомляється, що у 2022 році додому до Купера прийшов тесля, який виявив на горищі 12 запорошених мішків із поштою. Листоноша тоді пояснив, що мішки вже були в будинку, коли він переїхав. Тесляр не повірив йому і вирушив у поліцію.
Згодом правоохоронці прийшли до Джейсона з візитом і знайшли на горищі гори недоставленої кореспонденції за період з 2020 по 2021 рік. Деякі з листів та посилок були розкриті, але вміст, включно з банківськими картками, залишився недоторканим. Цікаво, що близько 700 відправлень потрібно було доставити в руки — за це він отримував доплати.
Купер визнав провину за затримку та розкриття листів. Суддя під час засідання зазначив, що обвинувачений заслужив на реальний тюремний термін, однак ухвалив рішення засудити його до року ув'язнення умовно і 200 годин громадських робіт, зважаючи на наявність троє малолітніх дітей. При цьому, якщо листоноша порушить закон у найближчі два роки, його відправлять до в'язниці.
Відомо, що після розкриття деталей цієї історії Джейсона Купера звільнили з пошти.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що співробітники банку Swansea (Велика Британія) не могли повірити своїм очам, коли вранці в п'ятницю, 16 серпня, переглядали пошту в головному офісі на Крейдок-стріт й побачили послання, яке відправили 121 рік тому.
А от один чоловік не на жарт злякався, коли знайшов під старими шпалерами у своїй дитячій кімнаті серію моторошних малюнків. Це змусили його задуматися, що житло прокляте.