Компании в США пришлось извиняться за напоминающие "Ку-клукс-клан" снежинки на свечках

Оказалось, что рисунок на рождественских свечах напомнил кому-то в соцсетях капюшоны известной расистской организации.

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Американская компания Bath and Body Works прекратила продажу свечи, украшенной зимним узором, которую многие комментаторы в Интернете сравнили с капюшоном Ку-клукс-клана. Хотя предполагалось, что это силуэт бумажной снежинки. Об этом пишет CNN.

Этикетка свечи под названием "Snowed In" была украшена стилизованной бумажной снежинкой. Но многие люди в социальных сетях сравнивали ее с капюшонами и мантиями, которые носили члены Ку-клукс-клана. По данным Southern Poverty Law Center, Ку-клукс-клан является одной из "старейших и самых печально известных" групп ненависти в Соединенных Штатах. Антидиффамационная лига утверждает, что изображение капюшона Ку-клукс-клана само по себе стало символом ненависти.

С тех пор свечу изъяли с веб-сайта Bath and Body Works и из розничных точек продаж, а компания в своем заявлении CNN заявила, что ее дизайн был "непреднамеренным".

"В Bath and Body Works мы стремимся прислушиваться к нашим командам и клиентам и стремимся исправлять любые ошибки, которые мы допускаем, даже те, которые непреднамеренны, как эта. Мы приносим извинения всем, кого мы обидели", — сообщили в компании.

Некоторые люди, которые пытались заказать свечу после разгоревшегося скандала в конце прошлой недели, сообщили в социальных сетях, что их заказы были отменены.

Однако скандальные свечки все еще можно купить на eBay, где цена на нее стартует с 350 долларов.

Также в соцсетях появились фото с фабрики, где со свечи обрывают неудачную наклейку, чтобы заменить ее на новую.

Свечу перевыпустят с новой наклейкой Фото: Reddit

Свечи являются основным продуктом коллекции Bath and Body Works, которая ранее начинала с мыла и лосьонов для тела. Каждый год ритейлер выпускает свою коллекцию праздничных ароматизированных свечей, которые, по словам аналитика, составляют почти 40% годового объема продаж.

Напомним, ранее стало известно, что в Австралии переименуют улицу, потому что ее старое название показалось водителю Uber расистским. При этом местные жители были возмущены, потому что инициатор скандала даже на ней не живет.