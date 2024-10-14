Компанії у США довелося вибачатися за сніжинки на свічках, що нагадують "Ку-клукс-клан"

Виявилося, що малюнок на різдвяних свічках нагадав комусь у соцмережах капюшони відомої расистської організації.

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Американська компанія Bath and Body Works припинила продаж свічки, прикрашеної зимовим візерунком, яку багато коментаторів в Інтернеті порівняли з капюшоном Ку-клукс-клану. Хоча передбачалося, що це силует паперової сніжинки. Про це пише CNN.

Етикетка свічки під назвою "Snowed In" була прикрашена стилізованою паперовою сніжинкою. Але багато людей у соціальних мережах порівнювали її з капюшонами і мантіями, які носили члени Ку-клукс-клану. За даними Southern Poverty Law Center, Ку-клукс-клан є однією з "найстаріших і найбільш сумнозвісних" груп ненависті в Сполучених Штатах. Антидифамаційна ліга стверджує, що зображення капюшона Ку-клукс-клану саме по собі стало символом ненависті.

Відтоді свічку вилучили з вебсайту Bath and Body Works і з роздрібних точок продажу, а компанія у своїй заяві CNN заявила, що її дизайн був "ненавмисним".

"У Bath and Body Works ми прагнемо прислухатися до наших команд і клієнтів і прагнемо виправляти будь-які помилки, яких ми припускаємося, навіть ті, що ненавмисні, як ця. Ми приносимо вибачення всім, кого ми образили", — повідомили в компанії.

Деякі люди, які намагалися замовити свічку після скандалу, що розгорівся наприкінці минулого тижня, повідомили в соціальних мережах, що їхні замовлення було скасовано.

Однак скандальні свічки все ще можна купити на eBay, де ціна на неї стартує з 350 доларів.

Також у соцмережах з'явилися фото з фабрики, де зі свічки обривають невдалу наліпку, щоб замінити її на нову.

Свічку перевипустять із новою наклейкою Фото: Reddit

Свічки є основним продуктом колекції Bath and Body Works, яка раніше починала з мила та лосьйонів для тіла. Щороку ритейлер випускає свою колекцію святкових ароматизованих свічок, які, за словами аналітика, становлять майже 40% річного обсягу продажів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Австралії перейменують вулицю, бо її стара назва здалася водієві Uber расистською. При цьому місцеві жителі були обурені, бо ініціатор скандалу навіть на ній не живе.