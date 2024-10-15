Ощущение невесомости: самые экстремальные американские горки разгоняют до 206 км/ч (видео)

Kingda Ka удерживает рекорд как самые высокие и быстрые американские горки в мире, подвергая пассажиров сильнейшему воздействию G-силы.

Related video

Когда приближается Хэллоуин, многие люди стремятся получить дозу адреналина. Для одних страх — это просмотр фильмов ужасов или посещение страшных лабиринтов, а другие ищут острых ощущений на аттракционах. Недавно в социальных сетях стали популярными обсуждения самых опасных американских горок в мире, на некоторых из которых есть даже кнопка "жизнь или смерть". В начале года концепция таких аттракционов стала вирусной на TikTok. Об этом пишет британский таблоид Mirror.

Пользователь @upinthespace рассказал о трех самых опасных аттракционах в тематических парках: японский Eejanaika, Top Thrill Dragster (ныне Top Thrill 2) в Огайо и Kingda Ka в Six Flags Great Adventure в Нью-Джерси, США.

Первый аттракцион, Eejanaika, известен своим уникальным 4D-дизайном, который позволяет сиденьям вращаться независимо от направления движения. Это создает настоящий хаос с головокружительным падением с высоты 76,2 метра и множеством переворотов. Даже опытные искатели острых ощущений находят этот аттракцион непредсказуемым и захватывающим.

Top Thrill Dragster, переименованный в Top Thrill 2, был временно закрыт, но его репутация осталась легендарной. Аттракцион поднимает на высоту 128 метров и разгоняется до почти 193 км/ч всего за четыре секунды. Внезапный подъем на 90 градусов и последующее падение дают пассажирам ощущение полной невесомости.

Но самый экстремальный из этих аттракционов — Kingda Ka, который удерживает рекорд как самые высокие и быстрые американские горки в мире. Он достигает почти 139 метров в высоту и разгоняется с 0 до 206 км/ч всего за 3,5 секунды, подвергая пассажиров сильнейшему воздействию G-силы. Этот аттракцион действительно не для слабонервных.

После публикации видео в TikTok оно собрало более 22 300 лайков и множество комментариев. Некоторые шутят, что Kingda Ka "легко пройти", а другие признаются, что после просмотра почувствовали головокружение.

Напомним, в TikTok опубликовали кадры экстремальных поворотов и петель, которые совершает знаменитый аттракцион "Project 305". На знаменитом аттракционе в США некоторые пассажиры теряли сознание из-за большой нагрузки на организм.