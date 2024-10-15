Відчуття невагомості: найекстремальніші американські гірки розганяють до 206 км/год (відео)

Kingda Ka утримує рекорд як найвищі та найшвидші американські гірки у світі, піддаючи пасажирів найсильнішому впливу G-сили.

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Коли наближається Гелловін, багато людей прагнуть отримати дозу адреналіну. Для одних страх — це перегляд фільмів жахів або відвідування страшних лабіринтів, а інші шукають гострих відчуттів на атракціонах. Нещодавно в соціальних мережах стали популярними обговорення найнебезпечніших американських гірок у світі, на деяких з яких є навіть кнопка "життя або смерть". На початку року концепція таких атракціонів стала вірусною на TikTok. Про це пише британський таблоїд Mirror.

Користувач @upinthespace розповів про три найнебезпечніші атракціони в тематичних парках: японський Eejanaika, Top Thrill Dragster (нині Top Thrill 2) в Огайо і Kingda Ka в Six Flags Great Adventure у Нью-Джерсі, США.

Перший атракціон, Eejanaika, відомий своїм унікальним 4D-дизайном, який дає змогу сидінням обертатися незалежно від напрямку руху. Це створює справжній хаос із запаморочливим падінням з висоти 76,2 метра і безліччю переворотів. Навіть досвідчені шукачі гострих відчуттів знаходять цей атракціон непередбачуваним і захопливим.

Top Thrill Dragster, перейменований у Top Thrill 2, був тимчасово закритий, але його репутація залишилася легендарною. Атракціон піднімає на висоту 128 метрів і розганяється до майже 193 км/год лише за чотири секунди. Раптовий підйом на 90 градусів і подальше падіння дають пасажирам відчуття повної невагомості.

Але найекстремальніший із цих атракціонів — Kingda Ka, який утримує рекорд як найвищі та найшвидші американські гірки у світі. Він досягає майже 139 метрів заввишки і розганяється з 0 до 206 км/год лише за 3,5 секунди, піддаючи пасажирів найсильнішому впливу G-сили. Цей атракціон дійсно не для людей зі слабкими нервами.

Після публікації відео в TikTok воно зібрало понад 22 300 лайків і безліч коментарів. Дехто жартує, що Kingda Ka "легко пройти", а інші зізнаються, що після перегляду відчули запаморочення.

Нагадаємо, у TikTok опублікували кадри екстремальних поворотів і петель, які здійснює знаменитий атракціон "Project 305". На знаменитому атракціоні в США деякі пасажири втрачали свідомість через велике навантаження на організм.