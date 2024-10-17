Тайна демонического пса: в Британии пытаются заснять легендарного Черного Шака (видео)

Легенды про Черного Шака столетиями рассказывают в Восточной Англии. И даже показывают следы адского пламени на дверях церкви.

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Британский актер и телеведущий Чарли Купер решил доказать, или опровергнуть существование Черного Шака, персонажа английского фольклора. Шака изображают в виде огромного черного пса с "адскими" красными глазами, которая бродит по Восточной Англии. Чарли даже готов сидеть в засаде ночами, чтобы заснять на камеру появление мифического существа, которого видели на протяжении столетий по ночам. Об этом пишет Daily Mail.

Легенда о Черном Шаке

В своем новом сериале BBC "Страна мифов" актер пытается провести ночную засаду в сельской местности Норфолка, чтобы попытаться заснять на камеру свирепую адскую гончую.

Говорят, что Черный Шак бродит по побережью и сельской местности Норфолка и Саффолка, где чаще всего его и видели. На протяжении столетий этот зверь вселял страх в сердца всех, кто встречался ему на пути. Согласно легендам, тот, кто увидит Черного Шака или члены его семьи умрут в течение года.

Чарли Купер c маской Черного Шака Фото: BBC

Доктор Дэвид Уолдрон, историк и антрополог, сообщил, что истории о черных собаках на Британских островах восходят к письменным источникам IX века.

"Версии этой истории существуют по всей стране и, конечно же, по всей Европе. Люди отмечали отчетливое чувство "неправильности", когда они это видели, и это, по их мнению, отличало этот опыт от наблюдения за обычной собакой", — рассказал доктор Уолдрон.

Одна из ранних записей, описывающих "угольно-черных гончих с глазами, похожими на блюдца", датируется 1127 годом и содержится в исторической рукописи "Хроники Питерборо".

Однако на самом деле легенда о Черном Шаке зародилась 4 августа 1577 года в церкви Святой Троицы в Блитбурге, Восточный Саффолк.

Когда снаружи бушевал сильный ветер, раскат грома распахнул двери церкви, и в церковь с рычанием ввалился черный мохнатый "дьявольский пес". Свидетели рассказывали, что огромный пес пронесся, убив мужчину и мальчика и заставив церковный шпиль обрушиться через крышу.

На дверях церкви до сих пор можно увидеть следы адского пламени и когтей Черного Шака. Местные жители называют их "отпечатками пальцев дьявола".

Следы от когтей Черного Шака на дверях церкви Фото: tripadvisor

Еще одна встреча, произошедшая в тот же день в церкви Банги, в 12 милях к юго-востоку, была описана английским священником Авраамом Флемингом.

"Эта черная собака… прошла между двумя людьми, стоявшими на коленях и, по-видимому, занятыми молитвой, и свернула шеи им обоим", — писал Флеминг в "Странном и ужасном чуде" (1577).

Однако за почти 450 лет, прошедших с момента инцидента в церкви Блитбурга, было зафиксировано множество случаев предполагаемых встреч с Черным Шаком, и новые сообщения о нем поступают почти ежемесячно.

Историк У. А. Датт также писал о Черном Шаке в своей книге 1901 года "Дороги и переулки", действие которой происходит в Восточной Англии. "Он принимает облик огромной черной собаки и бродит по темным переулкам и пустынным полевым тропам, где, хотя от его воя кровь стынет в жилах, его шаги не издают ни звука", — писал он. И конечно, роман "Собака Баскервилей" в какой-то мере отражает легенду про Черного Шака.

Еще один свидетель описывал в 1973 году, как едва успел сбежать на своем мотоцикле от адского пса. И Черного Шака видели даже в 2024 году на пустынной тропе в сумерках.

Доктор Уолдрон рассказал, что во время работы над книгой он встречался со многими людьми, имевшими опыт общения с черной собакой, включая друзей и членов семьи.

"Мне показалось, что это похоже на общение с людьми, которые в каком-то смысле пережили глубокий религиозный опыт", — отмечает он.

Черный Шак в популярной игре Assassin's Creed Valhalla

Между тем, доктор Вулли, написавший в 2018 году статью об этой легенде, заявил, что рассказы о Черном Шаке не следует игнорировать, считая их "простой чепухой и галлюцинациями". Некоторые считают, что Черный Шак — это неизвестный вид дикой собаки, который еще не признан наукой. Если его удастся снять на видео — это будет сенсация.

Напомним, в Британии серьезно относятся к легендам и народным поверьям. Даже король Чарльз посещает Тауэр, чтобы встретиться с воронами, которые там живут и, как считается, приносят удачу.