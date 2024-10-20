Пожилой отец рассказал страшный случай, когда его "сын" обманул его на $25 тысяч

Обманщики из интернета обманули старика, заявив, что его сын случайно убил человека в ДТП, и потребовали у него немалую сумму.

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Слышать о том, что ваши беспомощные родители или бабушки с дедушками стали жертвами мошенников, — одно из худших чувств в мире. Они заботились о вас всю вашу жизнь отвозили вас в школу, тратили на вас тысячи долларов. Для большинства из нас единственный способ выразить им свою благодарность — помочь им разобраться в современных технологиях. Об этом пишет издание Uunilad.

Нередко в сети появляются известия о том, что бессердечный, подлый мошенник воспользовался чьим-то некомпетентным пониманием Интернета.

Так мужчине по имени Энтони позвонил его "сын", который объяснил ему, что он попал в "ужасную аварию", в которой он сбил беременную женщину, и ему нужны деньги, чтобы внести залог.

"Это был его голос. Это был абсолютно его голос. В этом не было никаких сомнений", — рассказал Энтони.

Но это было не так. Мошенник использовал программное обеспечение ИИ, чтобы имитировать голос своего сына. Всего через несколько минут телефонный звонок закончился, и через несколько минут он получил второй звонок от "адвоката его сына".

"Он сказал: "Вам нужно как можно быстрее получить 9 200 долларов, если вы хотите, чтобы ваш сын вышел из тюрьмы. В противном случае он просидит 45 дней", — вспоминает Энтони.

Несмотря на свои подозрения, он посетил банк и снял наличные, так как не мог дозвониться до сына в время.

Немного позже адвокат заявил, что залог был увеличен, потому что "беременная женщина умерла". Теперь "требовалось" дополнительно от 15 800 до 25 000 долларов.

Они повторили процесс, и когда он больше не получал звонков, сообщающих о том, что его "сына" освободили, они начали опасаться худшего.

Он вспомнил, что сказала ему его дочь после того, как он узнал, не случалось ли что-то подобное с кем-то еще в Интернете.

"Папа, надеюсь, я ошибаюсь. Я думаю, тебя только что обманули на 25 000 долларов", — рассказал он ее слова.

Напомним, что Пенсионный фонд Украины сообщил о случаях мошенничества. Некоторые пенсионеры, их родственники и опекуны скрывают информацию, нарушая закон и получая незаконные выплаты.